Alle Jahre wieder suchen die Kieler Nachrichten den schönsten Weihnachtsbaum in Schleswig-Holstein. Auch 2022 stehen mit Sicherheit viele liebevoll geschmückte Tannen in norddeutschen Wohnzimmern. Sie möchten Ihren Baum groß rausbringen? Dann schicken Sie uns ein Foto!

Ein mit Weihnachtsbaumkugeln geschmückter Weihnachtsbaum steht in einem Geschäft.

Fotoaktion: Wo steht der schönste Weihnachtsbaum in Schleswig-Holstein?

Schleswig-Holstein. O Tannenbaum, o Tannenbaum! In Schleswig-Holsteins Wohnzimmern funkeln zurzeit die Weihnachtsbäume um die Wette. Ob klassisch mit glitzerndem Lametta, nachhaltig mit Holzschmuck oder ganz reduziert nur mit weißen Kerzen: Die Möglichkeiten zum Schmücken sind vielfältig.

Wie sieht Ihr Tannenbaum in diesem Jahr aus? Wer mag, kann uns wie schon in den Vorjahren ein Foto seines geschmückten Baums schicken. Die schönsten Einsendungen sammeln wir in einer Bilderstrecke. Zu gewinnen gibt es nichts – nur Ruhm und Ehre für Ihren Baum!

Jetzt ein Foto Ihres geschmückten Weihnachtsbaums hochladen

Es ist ganz einfach: Hier können Sie Ihr Foto hochladen – am besten im Querformat. Geben Sie dazu noch eine kurze Bildbeschreibung ein – fertig. Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen bis zum 28. Dezember, 23 Uhr, und wünschen Ihnen frohe Weihnachten 2022!