Zu den Themen des Tages in Schleswig-Holstein zählen der Scholz-Besuch am Truppenübungsplatz Putlos, Ärger um die Unterbringung von Rettungsschwimmern in Kiel und eine Unwetterwarnung. Mehr dazu erfahren Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Scholz in Putlos, Ärger am Falckensteiner Strand und eine Unwetterwarnung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Vormittag ukrainische Soldaten und Freiwillige besucht, die derzeit auf dem Truppenübungsplatz Putlos im Kreis Ostholstein an deutschen Panzern ausgebildet werden. Als reine Symbolpolitik sollte der Besuch nicht in Erinnerung bleiben. Scholz ging es um ein Zeichen der Solidarität. Und so sagte der Kanzler weitere Unterstützung zu. Mit Waffen und Geld. Mehr dazu lesen Sie im folgenden Artikel.

Wechseln wir von der Ostholsteinischen Ostseeküste an den Falckensteiner Strand bei Kiel: Ehrenamtliche Rettungsschwimmer hatten sich vor Kurzem über die „menschenunwürdige Unterbringung“ beschwert. Denn das weiße Gebäude unweit des Minigolf-Platzes, das von außen recht idyllisch aussieht, weist innen massive Mängel auf. Jetzt geht es vor allem um eine Frage: Wer hat was versäumt?

Wenn man einen Trend momentan aufhalten möchte, dann wohl den: dass alles teurer wird. Neben Gas und Benzin zeigt nun eine Auswertung, wie die Mieten in Norddeutschland angezogen sind. Nicht überall gleich stark. In Neumünster und Lübeck am meisten. Lesen Sie hier:

Und noch ein kleiner Ausblick auf Freitag: In Teilen Deutschlands dürfte es richtig ungemütlich werden. Meteorologen sagen zum Start ins Wochenende und für Sonnabend heftigen Starkregen voraus und warnen vor extremer Unwettergefahr. Bleibt zu hoffen, dass wir in Schleswig-Holstein vor größeren Schäden verschont bleiben.

Eine Bar mit Kultcharakter: Unzählige Prominente und andere Hotelgäste haben hier schon das ein oder andere Mal zu tief ins Glas geschaut. Im Song „Maritim Bell Vue in Kiel“ von der britischen Rockband “Stereophonics“ wird der Wodka der Hotelbar besungen. © Quelle: Ulf Dahl

Happy Birthday, Maritim Hotel! Zu den Olympischen Spielen 1972 in Kiel wurde das Hotel eröffnet, seitdem hat es viele Promis beherbergt. Mit Hoteldirektor Joachim Ostentag sprach meine Kollegin Kristiane Backheuer über Löcher in der Wand für Vitali Klitschko, Covers und andere Anekdoten. Zum Artikel.

