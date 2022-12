﻿Scholz widerspricht Tschentscher: Kein Fracking auf deutschem Boden

Kiel. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Fracking auf deutschem Boden als „Fata Morgana“ bezeichnet: „Wenn man ihr näherkommt, löst sie sich in Luft aus.“ Investitionen in eine hiesige Schiefergasförderung lohnten sich kaum, sagte er in- und ausländischen Medien. Es dauere zu lang, bis man heimische Quellen nutzen könne; auch fehle die gesellschaftliche Unterstützung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Scholz erteilte damit Vertretern aus FDP und Wirtschaft eine Absage – und seinem Nachfolger in Hamburg: Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte Fracking angesichts der Energiekrise erst kürzlich als mögliche Alternative bezeichnet.

Lesen Sie auch

Seit 2017 ist die Förderung, bei der Erdgas mithilfe von Chemikalien und Druck aus Gestein gefördert wird, in Deutschland verboten. Schleswig-Holsteins Landtag hatte dies in einer Abstimmung noch einmal bekräftigt. In Brunsbüttel landet demnächst Frackinggas aus Übersee an – Land und Bund hatten dafür die baulichen Voraussetzungen aus dem Boden gestampft.