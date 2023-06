Schon wieder Sylt: Farb-Attacke im Hotel

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

sie sind zurück auf der Insel - oder waren sie gar nicht fort? Die Sylter, die sich normalerweise über treue Fans freuen, dürfte es jedenfalls gar nicht gefallen. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ haben wieder zugeschlagen. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen einen Privat-Jet mit Farbe angesprüht und vermutlich auch schwer beschädigt haben, war gestern das Hotel „Miramar“ das Ziel des nächsten Farbanschlags. Die Botschaft ist eindeutig: Die Klima-Aktivisten haben dem, was sie unter Luxus verstehen, den Kampf angesagt. Ihr Protest erreicht dabei allerdings eine neue Dimension. Anders als bei den Sitz-Blockaden, die vor allem nervten, richten sie jetzt echten Schaden an. Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung - es sind Straftaten, völlig unabhängig von der Motivation. Die „Letzte Generation“ wird damit zum Fall für den Staatsanwalt. Und die Sylter: Bangen möglicherweise, wer als nächstes dran ist, und denken vielleicht auch mit etwas Wehmut an den vergangenen Sommer zurück, als es nur ein paar unkonventionelle, aber harmlose Punker waren, die mithilfe des Neun-Euro-Tickets der Insel eine etwas andere Farbe verliehen.

Knapp einen Monat nach der Kommunalwahl hat sich in Kiel die neue Ratsversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung getroffen. Das Ganze ist in der Regel eine Formsache. Die Ratsleute werden verpflichtet, es gibt Reden, einen Blumenstrauß für die neue Stadtpräsidentin und natürlich werden auch die Vorsitzenden der Ausschüsse von den Fraktionen benannt und gewählt. Doch halt: Diesmal ging es zumindest in einem Punkt nicht so glatt wie sonst. Weil die AfD drei Sitze geholt hatte, stand ihr laut Gemeindeordnung zwar einer der Posten zu. Gewählt werden muss der Kandidat aber trotzdem. Aber warum sollte man ausgerechnet einen AfD-Mann wählen? Für die Mehrheit der Ratsleute kam das nicht infrage.

Gehören Sie auch zu denjenigen, die sich über die merkwürdigen Buchungen der Stadtwerke auf Ihrem Konto wundern. Sie sind damit nicht allein. Der Grund liegt in einem eigentlich sehr gut gemeinten Instrument. Um die Haushalte angesichts der drohenden Energiekrise zu entlasten, hatte die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine Preisbremse auf den Weg gebracht, die ihre Wirkung sehr schnell entfalten sollte. Das Problem: Die komplizierte Berechnung bringt die Programme der Stadtwerke an ihr Limit. Mein Kollege Ulrich Metschies hat sich das Chaos einmal genauer angesehen.





