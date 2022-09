Schüler bewerten künftig ihre Lehrer / NDR legt internen Prüfbericht vor

Schülerinnen und Schüler sollen künftig Feedback zu Unterricht, Noten und vielen anderen Themen des Schulalltags geben. Per Fragebogen auf Papier. Weitere Themen in der „Post aus dem Newsroom“: Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Nachfolger für eine Tierarztpraxis in SH und der interne Prüfbericht des NDR zu den Vorwürfen des „politischen Filters“.

die Idee ist grundsätzlich gut: Schülerinnen und Schülerinnen können über einen Fragebogen künftig regelmäßig Feedback geben. Zum Unterricht, zur Benotung, zu ihren Lehrern und vielen anderen Themen des Schulalltags. Landesschülervertreter Felix Lewe Höneise lobt den Vorstoß. „Das schafft an den Schulen ein Klima des Respekts und der Wertschätzung“, sagt er. Was aber nach der Digitalisierungsdebatte an Schulen und mit Blick auf das Pflichtfach Informatik ab 2024 komisch anmutet, ist die Tatsache, dass Lehrkräfte die Fragebögen austeilen und ausgefüllt wieder einsammeln sollen. Analoger geht es wohl kaum ...

Mit Sorgen blicken einige Tierärzte in Schleswig-Holstein in die Zukunft: Sie würden gerne ihre Praxis an jüngere Kolleginnen und Kollegen übergeben. Doch einen Nachfolger zu finden, das ist nicht leicht. Veterinärmedizinerin Johanne Scholtissek aus Molfsee und weitere erzählen von den Herausforderungen, die Tierarztpraxis mit Eintritt in das Rentenalter nicht schließen zu müssen.

Nach den Vorwürfen gegen den NDR in Kiel hat der Sender am Vormittag einen eigenen Prüfbericht vorgestellt. 43 Seiten umfasst das Dokument, das zwei Journalisten des Norddeutschen Rundfunks erstellt haben. Ein wesentliches Problem soll das Redaktionsklima sein, Belege für „politische Filter“ fanden sie nicht. Der externe Prüfbericht steht indes noch aus.

Alexander Brandtner hat uns dieses Herbstfoto geschickt und schreibt dazu: "Die alte Levensauer Hochbrücke: Besonders empfinde ich dieses Bild u.a. aufgrund der Tatsache, dass es diese Brücke, in nicht allzu ferner Zukunft, in ihrer jetzigen 'historischen' Bauweise nicht mehr geben wird." © Quelle: Alexander Brandtner

Vor wenigen Tagen haben wir auf KN-online.de einen Aufruf gestartet: Schicken Sie uns Ihr schönstes Herbstbild und erzählen Sie uns, was diesen Ort so besonders macht. Mittlerweile haben wir einige Fotos erhalten - und wir würden uns freuen, wenn es noch mehr werden. Hier können Sie mitmachen und die anderen Bilder ansehen.

