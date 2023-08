Schülerzahl in Schleswig-Holstein wächst: Prien schafft 751 neue Lehrerstellen

Kiel. Die Schülerzahl in Schleswig-Holstein steigt weiter: 368 200 Kinder und Jugendliche starten nächste Woche ins neue Schuljahr. Das sind 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr, informierte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im RBZ Schützenpark in Kiel.

Die demografische Entwicklung stelle Schulen vor sehr große Herausforderungen. „Wir sehen steigende Schülerzahlen durch geburtenstarke Jahrgänge und mehr geflüchtete junge Menschen und gleichzeitig eine wachsende Zahl von Pensionierungen bei Lehrkräften“, so Prien. Laut Prognose wachsen die Schülerzahlen weiter. Das Land habe deshalb 751 Lehrerstellen aufgestockt. „Das ist ein wahnsinniger Kraftakt.“

Kurz vor Schuljahresbeginn sind noch 133 unbefristete Lehrerstellen unbesetzt

In dieser Rechnung sind allerdings auch die Lehrkräfte inbegriffen, die zur Beschulung von geflüchteten Kinder aus der Ukraine zusätzlich eingestellt wurden. Das Plus für die allgemeine Unterrichtsversorgung fällt deshalb etwas geringer aus: 511 Stellen mehr als im Vorjahr. Damit kommt das Land auf insgesamt 24 411 Vollzeitstellen.

„Nur 133 unbefristete Stellen sind noch offen, im vergangenen Jahr waren das kurz vor Ferienende noch deutlich mehr. Damit sind 99,3 Prozent der Stellen besetzt“, so Prien. Im August 2022 war für 211 Stellen noch kein Kandidat gefunden.

SPD und GEW: Stellenrechnung des Ministeriums zeigt kein vollständiges Bild

Der Opposition zufolge sind an einigen Schulen bis zu sechs Stellen unbesetzt. Die Ministerin sage nicht, wie viele Leute insgesamt fehlten. „Für Elternzeit, Sabbatjahre und Langzeiterkrankungen braucht man befristet Vertretungen, die es oft nicht gibt. Das merken in diesen Tagen die Stundenplanmacher und ab Montag Schüler, Schülerinnen und Eltern“, sagt Martin Habersaat (SPD). Zusätzliche Stellen seien nicht hilfreich, wenn sie nicht besetzt werden können.

„An unseren Schulen arbeiten zwischen 1500 und 2000 Menschen, die keine oder keine vollständige Ausbildung haben“, sagt Astrid Henke von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Prien betonte, dass das Land mit seinen Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung „intensiv“ daran arbeite, das Problem zu lösen: „Wir bilden nicht weniger Lehrkräfte aus als früher, sondern mehr.“ Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Referendare leicht um 14 Nachwuchskräfte auf 1472 gestiegen.

Lehrer von Gemeinschaftsschulen und Gymnasien können einfacher an Grundschulen wechseln

Ab jetzt haben Lehrkräfte, die eigentlich für eine Tätigkeit in einer Gemeinschaftsschule oder am Gymnasium ausgebildet wurden, auch die Möglichkeit, an Grundschulen unbefristet eingestellt zu werden. Dafür habe das Ministerium schneller als gedacht einen Rechtsrahmen schaffen können. Auch für wechselwillige Berufsschullehrkräfte soll das noch passieren. An Grundschulen und Förderzentren sind mit jeweils 41 Stellen die meisten Posten unbesetzt.

Eine der größten Herausforderungen nennt Prien die besorgniserregenden Leistungsrückgänge bei Grundschulkindern: „Deshalb legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf die Stärkung von Lesen, richtigem Schreiben und Mathematik.“

Zahl der Grundschüler in SH steigt am stärksten, weniger Berufsschüler

Eingeschult werden 24 500 Kinder in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus starten 1000 Kinder, die zunächst in eine Deutsch-als-Zweitsprache-Klasse kommen. Insgesamt steigt die Schülerzahl an Grundschulen um 2,2 Prozent auf 108 600 Kinder.

An Gymnasien (75 500) und Gemeinschaftsschulen (97 100) wuchs die Schülerzahl jeweils um 0,5 Prozent. An den berufsbildenden Schulen sind die Zahlen dagegen rückläufig. Sie besuchen 81 400 junge Menschen, das sind 1400 weniger als 2022.

Angesichts der Dynamik des gesellschaftlichen Wandels müssten sich Schulen weiterentwickeln. Dazu sollen auch mehr Daten über Leistungsstände oder die sozioökonomische Zusammensetzung der Schülerschaft erhoben werden. Sie wolle Veränderung nicht ideologisch von oben verordnen, so Prien.

KN