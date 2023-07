﻿Null Bock auf Schule: Wie Dauerschwänzer zurückgeholt werden können

Kiel. Knapp drei Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland bleiben regelmäßig der Schule fern. Allein in Schleswig-Holstein gab es im ersten Schulhalbjahr 2324 Fälle mit mehr als 40 Fehltagen. Eine Kieler Mutter berichtet, wie es gelang, ihren Sohn an die Schule zurückzuholen.

„Der Standard war, dass er morgens sagte, dass er Bauch- oder Kopfschmerzen hat“, erzählt die Mutter. Sie ließ den vermeintlich kranken Teenager zu Hause bleiben, schrieb eine Entschuldigung. Weil seine Klassenlehrerin die vielen Fehltage auffällig fand, habe sie angerufen und gefragt, was los sei. „Ich habe meinen Sohn beim Arzt auf den Kopf stellen lassen, der hat aber nichts gefunden.“

Teufelskreis Schwänzen: Nach vielen Fehlstunden kommen Schüler nicht mehr mit und Motivation sinkt weiter

Danach sei der 15-Jährige wieder ein paar Wochen lang normal zur Schule gegangen. Bis er regelmäßig über Kopfschmerzen und Schwindel klagte. „Das Verhalten hat er sich von seiner großen Schwester abgeguckt.“ Diese hatte als Migränepatientin zuvor begründete Probleme mit langen Fehlzeiten gehabt. „Ich habe mit ihm geredet und den Schulsozialarbeiter um Hilfe gebeten. Danach ging es wieder eine Weile.“

Zu Hause habe der Sohn nicht mit der Sprache herausgerückt, warum er nicht zur Schule wolle. Die Mutter war besorgt, ging im Kopf verschiedene Szenarien durch. „Weil er in der Grundschule ein Mobbingopfer war, war zuerst meine Vermutung, dass dies wieder der Fall ist.“ Erst beim Schulsozialarbeiter jedoch gab der Teenager zu, dass ihm schlicht die Motivation fehle.

„Wir müssen nicht selten gegen Widerstände anarbeiten, gerade bei Acht- und Neuntklässlern, die Null-Bock-Phasen haben“, erzählt Schulsozialarbeiter Jan Schmid. „Wir versuchen, trotzdem dafür zu sorgen, dass sie in der Schule ankommen.“ Sonst entstehe eine Abwärtsspirale: Verliert jemand nach häufigem Schwänzen den Anschluss im Unterricht, sinkt die Motivation weiter.

Was hilft gegen Schulabsentismus? Erst ein Gespräch im Büro, bevor es in die Klasse geht

Als essenzieller Weg aus dem Schulabsentismus gilt Beziehungsarbeit. „Ich versuche, Schülern klar zu machen, dass es mir, ihren Eltern und Lehrkräften wichtig ist, dass sie da sind.“ Oft sei es entscheidend, Kindern zu zeigen, dass sie wichtig sind und wahrgenommen werden. Er vereinbare gerne, dass sie sich zuerst zum Gespräch bei ihm im Büro melden, bevor sie in die Klassen gehen, sagt Schulsozialarbeiter Schmid. Manchmal helfe es auch, Freunde einzubeziehen, die ihre Mitschüler zur Schule abholen.

Bei der Bekämpfung von Absentismus arbeiten Schulaufsicht und Jugendämter eng zusammen. Natürlich gebe es Fälle, in denen Kinder nicht mit einer Lehrkraft zurechtkommen oder es sozial in der Klasse nicht funktioniere. Oft steckten aber größere familiäre Probleme dahinter, die sich nicht allein in der Schule lösen lassen, sagt Kiels Schulrätin, Bettina Becker. Ziel sei es, gemeinsam möglichst früh gegenzusteuern, damit sich die Chance auf eine spätere Berufsausbildung nicht verringere, so die Kieler Jugendamtschefin, Marion Muerköster.

Die Gründe für Schulabsentismus sind vielfältig. Das Problem ziehe sich durch alle sozialen Schichten: von der Roma-Familie, die Mädchen anhalte, auf ihre Geschwister aufzupassen, statt zur Schule zu gehen, bis zur gut situierten Familie, die kein Erziehungskonzept habe. Die Absentismus-Forschung sieht auch nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Kiels Jugendamtschefin, Marion Muerköster (links), und Schulrätin Bettina Becker arbeiten beim Thema Schulabsentismus stark vernetzt. © Quelle: Anne Holbach

„Manchmal entstehen Gründe für das Fernbleiben schon auf dem Schulweg, weil es dort zu Streitigkeiten oder Androhung von Gewalt kommt“, so Schmid. „Liebeskummer kann genauso eine Rolle spielen wie Streitigkeiten mit den Eltern.“ Zunehmend seien auch psychische Probleme im Spiel.

Nach mehr als 20 Fehltagen wird ein Attest zur Pflicht

Im Fall des 15-jährigen Kielers, bei dem sich 38 Fehltage angesammelt hatten, war die Einführung einer Attestpflicht zum Halbjahreszeugnis erfolgreich. Eine Maßnahme, die das Absentismuskonzept des Landes bei gravierenden Fehlzeiten von mehr als 20 Tagen vorsieht. „Das hat Wunder bewirkt“, sagt die Mutter. Die Hürde, zuerst zum Arzt zu müssen, habe das Fehlen unattraktiver gemacht. Zudem habe der Teenager nach einem Praktikum mit Aussicht auf einen Ausbildungsplatz ein neues Ziel vor Augen.

Stärkenorientiertes Arbeiten hält Muerköster für einen wichtigen Hebel: „Wenn Kindern vermittelt wird, dass sie etwas können und sich selbstwirksam fühlen, übernehmen sie wieder mehr Verantwortung für ihr Leben.“ Um neue Motivation zu schaffen, seien Projekte zum produktiven Lernen hilfreich. Dabei bekommen Jugendliche die Möglichkeit, zum Abschluss zu gelangen, wenn sie drei Tage pro Woche an einem Praxisplatz arbeiten und zwei Tage in der Schule lernen.

Um Jugendlichen nach langer Abwesenheit zu helfen, in Schule zurückzufinden, gibt es zudem Projekte wie „Backflip“ oder „Ankommen und Neustarten“. Dort sorgen Lehrkräfte und Sozialpädagogen für Unterricht in kleinen Gruppen. „Teilweise holen die Kräfte morgens die Kinder aus dem Bett“, sagt Becker. Es gebe eine Ankommensphase mit Frühstück, um wieder Tagesstrukturen aufzubauen. „Wie organisiere ich mich? Wie packe ich meine Schultasche? An solchen Punkten wird angesetzt“, so Muerköster. So gelinge es in vielen Fällen, Kinder zurück ins Schulsystem zu bringen.

