CDU Schleswig-Holstein will Ausländern Weg in den Arbeitsmarkt erleichtern

Die CDU Schleswig-Holstein will Zuwanderer leichter in den Arbeitsmarkt integrieren. Angesichts des hohen Fachkräftebedarfs in Handwerk, Gastronomie, Pflege und IT seien die bürokratischen Hürden nicht mehr nachvollziehbar, hieß es am Freitag auf einer Klausurtagung in Rendsburg.