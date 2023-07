Schulausfall in SH wegen Unwetter? Was Eltern und Schüler wissen müssen

Kiel. Wird der Schulweg wegen Glatteis zur Rutschpartie oder drohen wegen Sturms und Orkan Gefahren, kann es Schulfrei in Schleswig-Holstein geben. Doch auch, wenn es keinen aufgrund der Witterungsbedingungen angeordneten Schulausfall in SH gibt, können Eltern ihre Kinder in Schleswig-Holstein zu Hause lassen. Welche Vorgaben gibt es?

Orkan heute in Schleswig-Holstein: Gibt es einen Schulausfall in SH?

Mit Blick auf den möglichen Orkan heute in Schleswig-Holstein (Sturmtief „Poly“) wird es in Schleswig-Holstein keine zentrale Vorgabe zu Schulschließungen geben.

Schleswig-Holsteins Ministeriumssprecher David Ermes sagte am Mittwoch, „es gab seitens der zuständigen Stellen der Kreise und auch seitens der Schulaufsicht keine Veranlassung, heute landesweit die Schule ausfallen zu lassen“. Es gebe bewährte Strukturen, um bei Extremwetterereignissen reagieren zu können.

„Die gesetzliche Schulpflicht verpflichtet uns ja auch dazu, Unterricht durchzuführen“, sagte Ermes. Selbstverständlich gelte, dass Sicherheit vorgehe und die Schulen in Anbetracht der Situation vor Ort eigenverantwortlich handelten.

Kein angeordneter Schulausfall in SH: Kann mein Kind trotzdem zu Hause bleiben?

David Ermes, Sprecher im Kieler Bildungsministerium, weist auf eine Eigenverantwortungs-Regelung hin, die generell bei extremen Witterungslagen gilt: „Eltern, die für ihr Kind eine besondere Gefährdung auf dem Schulweg durch die Witterungs- und Straßenverhältnisse befürchten, können ihr Kind zu Hause behalten oder es vorzeitig vom Unterricht abholen.“ Der versäumte Unterrichtstag werde nicht als Fehltag erfasst.

Orkan oder Glätte: Wann gibt es Schulfrei in Schleswig-Holstein?

Maßgebliches Kriterium bei der Anordnung von witterungsbedingten Schulfrei in Schleswig-Holstein ist nach Angaben des Bildungsministeriums die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern auf dem Schulweg. Aus diesem Grund seien die tatsächliche beziehungsweise die mutmaßliche Befahrbarkeit der Straßen entscheidend.

Die Anordnung von Unterrichtsausfall erfolgt im Zweifel für alle Schulen eines Kreisgebietes, auch wenn nicht überall die Schülerinnen und Schüler in gleicher Weise gefährdet sind.

Für Teile des Kreisgebietes wird Unterrichtsausfall nur angeordnet, wenn diese Teile knapp und leicht verständlich bezeichnet werden können.

In den kreisfreien Städten erfolgt die Anordnung in aller Regel für das gesamte Stadtgebiet.

Für die Nordfriesischen Inseln und Halligen gilt die jeweils von den Schulen vor Ort vereinbarte und mit dem Schulamt abgestimmte Regelung.

Was passiert, wenn sich während des Unterrichts die Witterungs- und Straßenverhältnisse verschlechtern?

Für den Fall, dass während des Unterrichts Witterungs- und Straßenverhältnisse auftreten, die eine besondere Gefährdung der Schülerinnen und Schüler auf dem Heimweg erwarten lassen, so entscheidet nach Angaben des Bildungsministeriums die Schulleiterin/der Schulleiter über eine vorzeitige Beendigung des Unterrichts.

Die Schülerinnen und Schüler werden nur nach Hause entlassen, wenn erwartet werden kann, dass der Heimweg gesichert ist. Bis zum Verlassen des Schulgrundstücks sind die Schülerinnen und Schüler zu beaufsichtigen.

Wo erfahre ich, ob es heute Schulausfälle in Schleswig-Holstein gibt?

Ob es aktuell wetterbedingte Schulausfälle in Schleswig-Holstein gibt, teilt das Bildungsministerium auch auf seiner Webseite mit.

Sturmfrei an Schulen: Wie sieht es in Hamburg aus?

Auch in Hamburg gibt es die Möglichkeit, sein Kind bei extremen Wetterverhältnissen zu Hause zu lassen. „Eltern haben das Recht, ihr Kind nicht zur Schule zu schicken, wenn sie für ihr Kind eine besondere Gefährdungssituation durch den Schulbesuch beziehungsweise den Schulweg sehen“, sagte der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht. Dann müssten sie die Schule aber entsprechend informieren und das Kind abmelden.

KN