Die Energiepreise schnellen nach oben – und bringen viele Menschen an ihr finanzielles Limit. Darauf weisen die Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-Holstein hin. Die SPD fordert die Landesregierung dringend auf, Menschen mit geringem Einkommen aufzufangen. Ministerpräsident Günther (CDU) kündigt für September einen Energiegipfel an.

Schuldnerberatungen am Limit: Allein in Kiel müssen nach Expertenangaben jede Woche 80 bis 100 Ratsuchende auf einen späteren Termin vertröstet werden, weil das Personal die hohe Nachfrage nicht mehr bedienen kann.

Kiel. Die Schuldnerberatungen im Norden geraten ans Limit: Die Preisexplosion im Energiebereich bringt viele Haushalte schon jetzt an die Belastungsgrenze. Allein in Kiel müssen nach Expertenangaben jede Woche 80 bis 100 Ratsuchende auf einen späteren Termin vertröstet werden, weil das Personal die hohe Nachfrage nicht mehr bedienen kann. Die SPD-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, für Menschen mit niedrigem Einkommen ein Sicherheitspaket zu schnüren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon die Coronakrise habe viele Selbstständige, Gastronomen und Menschen im Niedriglohnsektor in eine Schieflage gebracht, stellt Sibylle Schwenk fest. Sie leitet die Koordinierungsstelle der Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein. Ihre Einschätzung zur Energiekrise: „Das werden viele nicht schaffen.“ Schwenk fordert die Landesregierung auf, die Schuldnerberatungen auszubauen, um Menschen kurzfristig zu unterstützen. Langfristig seien Instrumente nötig, um Vermieter zu verpflichten, Fassaden zu dämmen und Dächer zu isolieren. „Unsere Leute stehen in der Schufa und bekommen oft nur schlechte Wohnungen mit entsprechend geringer Wärmedämmung und hohen Energiekosten. Da muss die Landesregierung ran.“

Günther will auch die Sozialverbände zum Energiegipfel einladen

Diese kündigte für Anfang September einen Energiegipfel an und folgte damit einem dringenden Appell des Kieler Oberbürgermeisters Ulf Kämpfer (SPD): Angesichts der brisanten Lage solle die Landesregierung endlich „aus ihrem Sommerschlaf erwachen“, hatte er gesagt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) versprach, die Spitzen von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wohnungs- und Landwirtschaft sowie von Sozialverbänden und Verbraucherschutz einzuladen. Der Termin sei gewählt worden, um auf weiterführende Maßnahmen der Bundesregierung aufzubauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen gemeinsam beraten, wie wir das Ziel erreichen, 20 Prozent des Gasverbrauchs in Schleswig-Holstein einzusparen“, sagte Günther. Darüber hinaus gehe es um Auswirkungen für die Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass Bund, Land und Kommunen die Maßnahmen eng abgestimmt auf den Weg brächten. „Energie einsparen, die Energiewende mit Hochdruck voranbringen und gezielte Entlastungen für die Menschen in unserem Land sind das Gebot der Stunde.“

Lesen Sie auch

Alfred Bornhalm, Landeschef des Sozialverbands Deutschland, erwartet vom Energiegipfel schnelle Hilfen für die am stärksten Betroffenen – allen voran für Menschen, die Grundsicherung beziehen. „Wir fordern 100 Euro mehr“, sagte er den Kieler Nachrichten. „Weil die Not so groß ist, sollte das Land in Vorleistung treten und sich bemühen, das Geld später vom Bund zurückzuholen.“ Im Übrigen müsse das Land den Druck auf den Bund erhöhen, damit von der Energiepauschale auch Rentnerinnen und Rentner profitieren.

Die SPD will kommende Woche im Landtag ein 100-Millionen-Euro-Sicherheitspaket beantragen. Profitieren sollten nicht nur Menschen mit Hartz IV, sondern alle mit geringem Einkommen.