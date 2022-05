Wer keine Corona-Symptome hat, soll sich auch nicht mehr auf das Virus testen müssen. Das gilt für Schüler sowie für geimpfte oder genesene Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein ab Ende Mai.

Kiel.Die Corona-Maßnahmen werden in Schleswig-Holstein weiter gelockert. Das betrifft vor allem die bisherigen Vorgehensweisen beim Testen auf das Coronavirus in Schulen und Pflegeeinrichtungen. Die Änderungen treten zum Ende des Monats in Kraft.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verwies etwa auf eine Entscheidung, die die Kultusministerkonferenz bereits im März getroffen hatte. „Wir haben im Kreise der Kultusminister beschlossen, schrittweise und behutsam die bestehenden Einschränkungen des Regelbetriebes durch die Corona-Pandemie bis zum Mai zurückzunehmen“, so die Bildungsministerin.