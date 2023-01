﻿Was hilft gegen Lehrermangel: Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Studienplätze?

Wie Schleswig-Holstein dem Lehrermangel begegnen könnte, darüber hat der Landtag debattiert. Bildungsministerin Prien (CDU) sitzt an einem Konzept und will im Februar Vorschläge liefern. Die FDP wünscht sich mehr Geld für besonders engagierte Lehrkräfte.

Kiel. Knapp 200 Lehrerstellen waren laut Bildungsministerium zum Schuljahresanfang in Schleswig-Holstein unbesetzt und es wird in Fächern wie Mathematik schwieriger, neue Lehrkräfte zu gewinnen. Die Fraktionen im Landtag waren sich am Freitag zwar darüber einig, dass dringend entgegengesteuert werden muss, jedoch nicht darin, wie das gelingen kann.

Die Zahl der Studienplätze sei bereits erhöht worden, es gehe aber nicht nur um eine ausreichende Zahl an ausgebildeten Lehrkräften, betonte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). „Es geht um Qualität, Quantität und gezielte Steuerung.“ Das Land müsse erreichen, dass sich mehr junge Menschen für Mangelfächer entschieden – beispielsweise durch gezieltere Studienberatung – und sie auch an Schulformen und in Regionen landeten, wo sie besonders gebraucht würden.

CDU will höheren Praxisanteil im Lehramtsstudium

Maßnahmen, um mehr Studierende für das Lehramt zu gewinnen, fruchteten erst in einigen Jahren, so Priens Parteikollege Martin Balasus. Dennoch sei eine langfristige Strategie sinnvoller als Schnellschüsse wie in Brandenburg. Dort ist angedacht, Bachelor-Absolventen als Lehrkraft zu verbeamten. Das halte er für „unverantwortlich“. Quereinsteiger seien gut, aber nur mit den richtigen Qualifizierungsmaßnahmen. Aus seiner Sicht muss die Quote der Studienabbrecher verringert werden.

„Vielleicht könnte ein höherer Praxisbezug im Studium dazu beitragen“, sagte der ehemalige Deutschlehrer. Er sei ab dem ersten Semester an einem festen Tag an einer Schule gewesen. „Ich wusste daher genau, was mich in der Praxis erwartet.“

Malte Krüger (Grüne) warf die Frage auf, ob nicht zu viele angehende Lehrkräfte an der Universität mit hochabstraktem Mathestoff abgeschreckt würden. Beide sprachen sich für einen leichteren Wechsel für Lehrkräfte zwischen den Schulformen aus.

Habersaat: Es fehlen nicht nur 200, sondern Tausende Lehrkräfte

Damit präsentiere die Regierungskoalition eine Lösung für ein selbst erschaffenes Problem, kritisierte Martin Habersaat (SPD). Sie wolle damit die von ihr vollzogene Trennung der Ausbildungsgänge für Gymnasial- und Gemeinschaftsschullehramt teilweise wieder rückgängig machen.

Von nur 200 fehlenden Lehrkräften zu sprechen, nannte er beschönigend. „Ich sage: Es sind Tausende!“ Es müssten die Stellen mitgezählt werden, die zwar offiziell besetzt, aber zum Beispiel wegen Mutterschutz nicht ausgefüllt seien. Hinzu kämen die Stellen, die Aushilfskräfte ohne Abschluss besetzten.

In Schleswig-Holstein gibt es verschiedene Wege, die ins Lehramt führen. © Quelle: Ralf Bassen

Laut Malte Krüger entscheiden sich junge Menschen auch aus Sorge vor einem Burnout gegen den Lehrerjob. Daher müsse bei Angeboten zur mentalen Gesundheit angesetzt werden. Um mehr Fachkräfte zu heben, müsse man sich die Arbeitsbelastung ansehen, sagte auch Habersaat. Das Recht auf Teilzeit oder Sabbaticals einzuschränken, sei kontraproduktiv.

Auch Jette Waldinger-Thiering (SSW) sagte, es müsse mehr Entlastung geben. Das sei der bessere Weg als der Vorschlag der FDP, die gern Prämien von bis zu zehn Prozent des Gehalts für besonders engagierte Lehrkräfte auszahlen würde.

Lehrermangel: Gewerkschaften fordern weniger Pflichtstunden

Auch die Gewerkschaften fordern weniger Pflichtstunden und mehr Ausgleich für Sonderaufgaben. Ein am Freitag veröffentlichtes Gutachten für die Kultusministerkonferenz geht indes genau in die entgegengesetzte Richtung und schlägt ein höheres Unterrichtspensum, weniger Teilzeitmöglichkeiten und größere Klassen vor.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt verteidigte seine Prämienidee. Er wolle erreichen, dass Lehrkräfte motiviert bleiben. Ausgleichsstunden seien gut, es solle aber auch Anerkennung in Form von Geld geben. Der Bildungsausschuss soll sich mit seinem Antrag befassen.

Prien will im Februar ein erstes Paket vorstellen, das mit der Allianz für Lehrkräftebildung erarbeitet wurde und noch dieses Jahr die Situation an Schulen verbessern soll. Im Juni sollen Vorschläge für weitere Maßnahmen und im Herbst bundesweit abgestimmte langfristige Maßnahmen folgen.