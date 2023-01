﻿Ukrainische Kinder: Schulen fehlt Raum für mehr Deutschkurse

Die Integration Tausender geflüchteter Kinder aus der Ukraine ist eine Herausforderung für die Schulen in Schleswig-Holstein. Sie stoßen beim Angebot von Deutschkursen an ihre Kapazitätsgrenzen, weil ihnen schlichtweg die Räumlichkeiten fehlen.

Kiel. Mehr als 6800 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche haben die Schulen in Schleswig-Holstein bereits aufgenommen. Die Zahl der Kurse, in denen sie Deutsch als Zweitsprache (DaZ) lernen können, ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Doch nun geraten die Schulen an ihre Kapazitätsgrenzen. Ihnen fehlt der Raum für neue und größere Klassen. An vielen Orten droht bereits der erste Schritt für eine erfolgreiche Integration am Platzproblem zu scheitern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein in den Kieler Schulen lernen 550 ukrainische Kinder. Die Zahl der DaZ-Basiskurse an allgemeinbildenden Schulen hat sich in der Landeshauptstadt von 38 vor Kriegsbeginn auf aktuell 62 erhöht. Der Platz an den DaZ-Zentren reicht deshalb längst nicht mehr. „Inzwischen haben wir fast an jeder Schule Basiskurse“, berichtete Kiels Schulamtsleiterin Iris Hinz kürzlich im Schulausschuss. Alle hätten aber ein Platzproblem und die Anmeldungen von geflüchteten Kindern stiegen wieder. „Die Lage wird angespannter.“

DaZ-Kurse: Stadt Kiel denkt über Shuttle zu außerschulischen Räumen nach

Weil in den DaZ-Gruppen nur 16 bis 20 Schülerinnen und Schüler sitzen – also weniger als in Regelklassen – greifen die Schulen bereits zu Notlösungen und nutzen für den Unterricht kleinere Räumen, die eigentlich für andere Zwecke gedacht sind. Teilweise wurden sogar Container aufgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Als Schulträgerin lassen wir keine Option außer Betracht", sagt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel (Grüne). Es gebe mittlerweile ein großes Spannungsfeld, das allen Beteiligten einiges abverlange, wie große Klassen und ein Zusammenrücken. "Das Shutteln von Schülerinnen und Schülern zu weiter entfernten Standorten oder Unterricht in außerschulischen Räumen sind Möglichkeiten, die wir prüfen." Das sei aber die letzte Option, weil es das Ankommen und die Integration erschwere.

Bundesweite Umfrage: 53 Prozent der Schulleitungen sehen keine Aufnahmekapazitäten mehr

Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage für das Deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung sehen bundesweit mehr als die Hälfte der Schulleitungen keine Kapazitäten mehr zur Aufnahme weiterer geflüchteter Schülerinnen und Schüler. 59 Prozent befürchten, den Kindern ohne Deutschkenntnisse keine ausreichende Förderung bieten zu können.

Auch in Schleswig-Holstein betrifft das Problem nicht nur die Landeshauptstadt. Von der Stadt Neumünster heißt es, die Möglichkeiten für DaZ-Kurse seien weitestgehend ausgeschöpft. Die Kreise Segeberg und Rendsburg-Eckernförde haben ebenfalls mancherorts Schwierigkeiten, geeignete Räume zu finden. In Segeberg hat sich die Zahl der Lerngruppen innerhalb eines Jahres von 26 auf 45 erhöht. Im Kreis Plön wuchs sie von 14 auf 26, dort reichte bislang der Platz. Das Bildungsministerium hat landesweite Daten zuletzt im September abgefragt, damals gab es 845 DaZ-Lerngruppen an allgemeinbildenden Schulen.

Der Landesregierung sind die Platzprobleme bekannt. Die Schulaufsichten seien im Austausch mit den Kommunen und Schulen, um vor Ort Lösungen zu finden, heißt es auf Anfrage aus dem CDU-geführten Bildungsministerium von Karin Prien. Und auch das für Integration zuständige Ministerium von Aminata Touré (Grüne) gibt den Schwarzen Peter an die kommunale Ebene weiter. Das Ministerium sieht die Schulträger in der Pflicht, für ausreichend Räumlichkeiten zu sorgen, um den DaZ-Unterricht zu gewährleisten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ukrainische Kinder priorisieren teilweise Online-Unterricht aus der Heimat

Anders als in der Stadt gibt es jedoch auf dem Land wenig Ausweichmöglichkeiten auf benachbarte Schulen, weil die Wege für die Kinder zu lang wären. „Die Raumkapazitäten sind erschöpft, darum erfolgt eine Beschulung oft in den Regelklassen“, sagt Thomas Jeck vom Kreis Ostholstein. 20 bis 25 Wochenstunden sollen Schülerinnen und Schüler laut Landeserlass eigentlich im DaZ-Unterricht verbringen, mindestens aber 15 Stunden. Den Rest sollen sie in den normalen Unterricht gehen. Das hat zur Folge, dass große Klassen mit mehr als 30 Kindern entstehen.

Ein Problem sei, dass nicht alle ukrainischen Kinder über Grundkenntnisse in Englisch verfügen. Viele beherrschen viele nur kyrillische Schrift, sodass sie zuerst unser Alphabet lernen müssen. Beide Gruppen zusammen zu unterrichten, sei kaum möglich, sagt Jeck. Deshalb müssten DaZ-Kurse wiederum geteilt werden und die Kinder verbringen noch mehr Stunden im Regelunterricht, wo sie nur sehr wenig verstehen.

Laut Sabrina Müller vom Kreis Segeberg ist eine weitere Herausforderung, dass viele Familien von einer baldigen Rückkehr in ihre Heimat ausgehen und deshalb der Online-Beschulung aus der Ukraine eine höhere Priorität zuschreiben als dem Besuch der deutschen Schule.