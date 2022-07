﻿Schulpflicht für alle Heimkinder: Überforderung des Schulsystems befürchtet

Der Vorstoß von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) eine einheitliche Schulpflicht für alle Kinder einzuführen, die in einem Heim in Schleswig-Holstein leben, stößt auf gemischte Reaktionen. Pädagogen befürchten eine Überforderung des Schulsystems, Betroffene würden eine Änderung begrüßen.

Statt in einer normalen Schulklasse zu sitzen, werden viele Heimkinder aus anderen Bundesländern in Schleswig-Holstein nur in ihrer Einrichtung unterrichtet. Das soll sich ändern, wenn es nach Sozialministerin Aminata Touré geht.

Kiel. Sollen Kinder und Jugendliche aus anderen Bundesländern, die in Schleswig-Holstein im Heim leben, verpflichtend eine staatliche Schule besuchen? Dass Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) eine einheitliche Schulpflicht einführen will, wird kontrovers diskutiert.

Heimkinder aus anderen Bundesländern können hierzulande eine normale Schule besuchen, müssen es aber nicht. Die Bürgerbeauftragte und Ombudsfrau der Jugendhilfe des Landes, Samiah El Samadoni, hatte auf kn-online bemängelt, dass viele Auswärtige daher nur intern in ihren Heimen unterrichtet werden. Dadurch würden sie ausgegrenzt und sozialer Kontrolle außerhalb der Einrichtung entzogen. Touré kündigte daraufhin an, eine Gesetzesänderung anzuschieben, um eine Schulpflicht für alle Heimkinder zu verankern. Nun müsse sie sich zunächst mit Bildungsministerin Karin Prien (CDU) verständigen, wie sich der Vorschlag umsetzen ließe, heißt es aus dem Sozialministerium.

Mutter kritisiert Qualität der heiminternen Beschulung

Meike Klim aus Celle (Niedersachsen) findet es gut, dass die heiminterne Beschulung unter die Lupe genommen wird. Ihre Tochter lebte aufgrund einer psychischen Erkrankung zeitweise in einer Wohngruppe in Eckernförde. „In dieser WG war man der Meinung, dass es für unsere Tochter das Beste wäre, sie intern zu beschulen, obwohl sie wirklich normal eine Schule hätte besuchen können“, schildert sie ihre Erfahrungen. Das sei doch viel einfacher und sie wäre dort viel beschützter, habe ihnen die Einrichtung nahegelegt.

Ihre Tochter habe unterdessen berichtet, dass es kaum Unterricht gab, weil Lehrkräfte fehlten. Den Kindern sei selbst überlassen worden, ob sie lernen oder sich anderweitig beschäftigen. „Für meine Tochter war das wirklich ganz schlimm, sie hat vieles verpasst.“ Die heute 16-Jährige lebe inzwischen in einer anderen WG in Niedersachsen und habe dort an einer Schule eine so gute Mittlere Reife gemacht, dass sie nun aufs Fachgymnasium wechseln könne.

Erzieherin: Lieber Heimschulen besser aufstellen als abschaffen

Sicherlich gebe es schwarze Schafe und schlechte Heimschulen, das sei aber kein Grund sie alle abzuschaffen, sagt Marion Kähler, die im Kreis Plön in der Jugendhilfe arbeitet. Stattdessen solle das Land die Einrichtungen lieber unterstützen, eine gute interne Beschulung mit geeigneten Pädagogen aufzubauen. "Ich würde mir wünschen, dass das Ministerium sich Leute, die an der Basis sitzen, ins Boot holt und zusammen ein Konzept entwickelt."

In ihrer Einrichtung der Baltic Kids in Blekendorf gebe es zwar keine Heimschule. „Wir überlegen aber, eine zu eröffnen, weil der Bedarf sehr hoch ist.“ Das normale Schulsystem sei den Anforderungen ihrer Klientel mit all ihren Problemen oft nicht gewachsen.

„Die Kinder haben alle ihr Paket zu tragen. Viele kommen schon mit einer Vorgeschichte als Schulverweigerer bei uns an“, erzählt Kähler. Wenn sie sich in der Einrichtung in eine neue Gruppe einfinden müssen, sei das ohnehin ein Kraftakt, eine neue Schulklasse komme dann noch obendrauf. „Niemand will sie dauerhaft separieren, aber gerade für einen sanften Einstieg brauchen wir die Möglichkeit, solche Kinder intern zu beschulen.“

SPD sieht noch diverse ungeklärte Fragen

Lehrer und Lerntherapeut Ulrich Ehlert beschreibt in einem Leserbrief, dass Lehrkräfte ohnehin immer stärker mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern in den Klassen zu kämpfen haben und trotz engagierter Arbeit an ihre Belastungsgrenzen kommen. „Wenn Sie nun auch noch Kinder aus den Heimen, die dort nicht ohne Grund sind und dort auch nicht ohne Grund in kleinen Gruppen unterrichtet werden, in die Staatsschulen schicken wollen, ist der Bogen überspannt.“

SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat hält Tourés Vorstoß grundsätzlich für eine gute Idee, sieht jedoch noch viele offene Fragen. Unter anderem müsse eine Unterstützung der Schulen sichergestellt werden. „Die Beschulung aller Heimkinder von Beginn an wird Schulen und Klassengemeinschaften vor Herausforderungen stellen – und zwar sehr ungleich über das Land verteilt. In einigen Teilen des Landes gibt es eine große Kinder- und Jugendheimdichte, die in der Zuteilung von Ressourcen Berücksichtigung finden muss.“ Zudem müsse vorab geklärt werden, ob in begründeten Ausnahmefällen Beurlaubungen von der Schulpflicht weiterhin möglich sind.