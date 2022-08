﻿Schulstart: Diese Corona-Regeln gelten nach den Ferien in Schleswig-Holstein

Wenn am 15. August das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein beginnt, wünscht sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) „soviel Normalität wie irgend möglich“ an den Schulen. Durchaus kritisch sieht sie einige Punkte im geplanten neuen Infektionsschutzgesetz – etwa die Regelungen zur Maskenpflicht.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) informiert auf einer Pressekonferenz in der Theodor-Storm-Schule in Kiel über die geltenden Regeln zum Schulstart. Anlasslose Tests und eine Maskenpflicht kommen nach den Ferien nicht wieder auf die Schulen zu.

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will mit Zuversicht ins neue Schuljahr starten. Wenn am 15. August der Unterricht in Präsenz beginnt, soll an den Schulen wieder „so viel Normalität wie irgend möglich“ herrschen, sagte sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Theodor-Storm-Schule in Kiel. Sie freue sich besonders, dass Kinder und ihre Familien die Einschulung wieder in gewohnter Form feiern können.

„Normalität gibt den Schülerinnen und Schülern Halt und Sicherheit“, so die Ministerin. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um Lernrückstände aus der Corona-Zeit wieder aufholen zu können.

Prien betonte die hohe Impfquote in Schleswig-Holstein: Bei den Jugendlichen ab zwölf Jahren liege sie mit 88 Prozent ganze 20 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Was die Booster-Impfungen betrifft, gebe es in der Altersgruppe allerdings noch eine Lücke. Deshalb will das Land nach den Herbstferien zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung erneut Impfangebote in Schulen machen.

Corona-Regeln in der Schule: Keine anlasslosen Tests nach den Ferien

Zwar werde manches wieder leichter werden als in den zurückliegenden zwei Jahren im Pandemie-Betrieb, ganz ohne Corona-Regeln werde es aber nicht gehen, so Prien. Wer Symptome hat, soll zu Hause bleiben. Der Schnupfenplan verliere nicht an Gültigkeit.

Wurde bei einem Schüler oder Schülerin das Coronavirus nachgewiesen, gilt weiterhin die Pflicht, sich fünf Tage lang zu isolieren. Hygienemaßnahmen blieben wichtig, ebenso wie das regelmäßige Lüften der Klassenräume. Aber: „Es wird keine anlasslosen Tests geben und keine Verpflichtung zum Masketragen.“

Gleichwohl bleibe der Mund-Nasen-Schutz ein gutes Mittel, um sich vor Infektionen zu schützen – besonders, wenn sich vulnerable Lehrkräfte oder Kinder in einer Gruppe befinden. Jeder der weiter eine Maske tragen wolle, könne das selbstverständlich tun. Sie erwarte in dieser Frage innerhalb der Schulgemeinschaften einen respektvollen Umgang miteinander.

Infektionsschutzgesetz: Prien wünscht sich Maskenpflicht als Option auch für Grundschüler

Im Herbst und Winter müssten unter Umständen wieder mehr Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona ergriffen werden, dies werde von der Lage abhängen. Dass der Vorschlag für das neue Infektionsschutzgesetz im Bund vorsieht, dass dann eine Maskenpflicht erst ab der fünften Klasse eingeführt werden kannt, sieht die Ministerin kritisch. „Der Weisheit letzter Schluss ist der Entwurf noch nicht“, so Prien. Es sei richtig, die Latte für eine Maskenpflicht bei den Grundschülern höher anzulegen als bei älteren Kindern. Sie ganz auszuschließen, sei aber falsch. „Ich würde es begrüßen, wenn die Option als Ultima Ratio im Instrumentenkasten vorhanden wäre.“