﻿Umweltpolitikerin Backsen: „Wir Grüne wollen keinen Placebo-Nationalpark“

Kiel. Der geplante Nationalpark Ostsee ist umstritten. Fischer, Wassersportler und Urlaubsbranche fürchten Einschränkungen. Im Gespräch wirbt die umweltpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Silke Backsen (53), für das Meeresschutzgebiet. Die Diplom-Biologin aus Pellworm möchte zehn Prozent des Nationalparks der Natur überlassen (Nullnutzung), die Fischerei einschränken und Speedboote aussperren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Schleswig-Holstein wird über einen Nationalpark Ostsee diskutiert. Ist das ein Projekt der Grünen?

Silke Backsen: Das ist auf jeden Fall ein grünes Projekt. Meeresschutz ist aber keine Frage des Parteibuchs. Ein besserer Schutz der Ostsee sollte unser aller Anliegen sein. Aber klar, die Grünen haben die Idee eines Nationalparks Ostsee in den Koalitionsvertrag mit der CDU hineinverhandelt. Und Umweltminister Tobias Goldschmidt hat vor Ostern den Konsultationsprozess über einen möglichen Nationalpark mit allen Akteuren gestartet.

Die CDU will einen echten Nationalpark, das aber nur, wenn es keine lautstarken Proteste gibt. Damit hat die Union das Projekt halbwegs beerdigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sehe ich anders. Ich hoffe weiterhin, dass sich die CDU auf einen offenen Prozess einlässt. Aus meiner Sicht ist aber auch klar, dass die Ausweisung eines Nationalparks nicht ohne Befindlichkeitsstörungen und Proteste vor sich gehen wird. Das war einst auch beim Nationalpark Wattenmeer so. Und heute haben sich die Wogen geglättet. Der Park ist wirklich gut akzeptiert.

Die FDP lehnt Nutzungseinschränkungen auf der Ostsee und damit einen Nationalpark kategorisch ab.

Ja, die FDP steigt bei Naturschutzthemen gern früh aus.

„Im Nationalpark Ostsee muss es Zonen geben, in denen die Natur sich selbst überlassen wird“

In einem Nationalpark sollen 50 Prozent der Fläche der Natur überlassen werden. Soll das auch für die Ostsee gelten?

Wir sind, wie gesagt, noch am Anfang des Diskussionsprozesses. Dass am Ende die Hälfte des Parks als Nullnutzungszone ausgewiesen wird, ist absolut utopisch. Das muss ein Entwicklungsprozess sein. Aber wir Grünen sagen auch, dass es in einem Nationalpark Ostsee Zonen geben muss, in denen die Natur sich selbst überlassen wird, es also keine menschlichen Einflüsse gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit wie viel Nullnutzung sollte der Nationalpark starten? Ihr Wunsch.

Auf der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal wurde vereinbart, dass 30 Prozent der Meeresfläche unter Schutz und zehn Prozent unter strengen Schutz gestellt werden sollen. Letzteres könnten Nullnutzungszonen sein. Das wäre auch mein Ziel für einen Nationalpark Ostsee.

„Segeln schadet der Ostsee im Prinzip nicht“

In Nullnutzungszonen wäre auch Segeln tabu. Wie schaden Segler der Ostsee?

Segeln schadet der Ostsee im Prinzip nicht. Es kommt aber immer auf die Umstände an, etwa darauf, wo ich den Anker werfe oder an Land gehe. Beim Surfen und Kiten ist die Problemlage ähnlich. Es muss nicht schaden, kann aber, wenn Sportlerinnen oder Sportler durch sensible Gebiete fahren oder Brutvögel aufschrecken. Es ist immer eine Frage des wo und wie. Ein generelles Verbot sollte es aber für Speedboote geben. Sie machen auf und unter Wasser einen Höllenlärm und haben in einem Nationalpark nichts zu suchen.

Was ist mit der Fischerei und Angeln?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist auf der Ostsee ein großes Problem. Es gibt immer weniger Fische, weil die Ostsee massiv überfischt ist. Wir brauchen also Gebiete, in denen Fische ungestört laichen können. Die Alternative, Fischerei bis zum letzten Fisch, ist der falsche Weg. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Bestände erholen und daher die Fischerei sozialverträglich einschränken.

Lesen Sie auch

Die Tourismusbranche befürchtet, dass die Strände geschlossen werden.

Nein, das denke ich nicht. Vielleicht kommt es zeitweise dazu, dass einzelne Bereiche für ein paar Wochen abgesperrt werden – beispielsweise, wenn Vögel brüten. Aber wenn die Küken geschlüpft sind, könnten diese Flächen wieder ganz normal genutzt werden.

Mit wie viel Protest gegen den Nationalpark rechnen Sie denn insgesamt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich weiß nicht, wie groß die Proteste werden. Vielleicht werden sie massiv, aber gerade da hilft es, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Die Öko-Verbände fürchten, dass die Grünen in der Koalition am Ende klein beigeben.

Ich bin bereit, für meine Positionen zu kämpfen. Und das auch in der Koalition mit der CDU. Und eines kann ich versprechen: Einen Nationalpark ohne Einschränkungen, der nur auf einem Schild steht, wird es nicht geben. Kurzum: Wir Grüne wollen keinen Placebo-Nationalpark.

Annika Paetow und Ulf Christen