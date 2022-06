﻿Schwarz-Grün beschließt Koalitionsvertrag

Weichenstellung für die neue Landesregierung in Schleswig-Holstein: CDU und Grüne haben am Montagabend auf zwei Parteitagen in Neumünster über eine gemeinsame Koalition entschieden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) soll an diesem Mittwoch im Amt bestätigt werden.

