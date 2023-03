﻿Reform der Bürgerbegehren in SH: Schwarz-Grün korrigiert sich erneut

Die Kritik an der Reform der Bürgerbegehren in Schleswig-Holstein reißt nicht ab. Nun weicht die schwarz-grüne Koalition ihren Gesetzentwurf erneut auf. Die neuen Regeln sollen noch vor der Kommunalwahl in Kraft treten.

Kiel. Gut zwei Monate vor der Kommunalwahl bekommt die Kieler Landesregierung keine Ruhe in den Streit um den künftigen Umgang mit Bürgerbegehren. Immer wieder flammt harsche Kritik am Vorhaben von Schwarz-Grün auf, die Regeln der direkten Demokratie in Schleswig-Holstein zu verschärfen. Jetzt korrigiert die Koalition erneut ihren Gesetzentwurf, nachdem sie bereits vor Monaten von zentralen Elementen abgerückt war.

„Die Positionen sind leider so weit voneinander entfernt, dass es nicht möglich erscheint, einen Kompromiss zu finden, der alle Seiten zufriedenstellt“, sagte Bina Braun, kommunalpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, auf Nachfrage. „Selbstverständlich beraten wir uns mit unserem Koalitionspartner über die Kritikpunkte und werden gemeinsam einen Änderungsvorschlag erarbeiten“, so Braun weiter.

Kritik an Reform der Bürgerbegehren in SH reißt nicht ab

Das bestätigte auch die CDU-Fraktion. „Die Koalitionspartner arbeiten gerade noch an kleinen Änderungen“, sagte Sprecher Max Schmachtenberg. Das betreffe in erster Linie die Vereinheitlichung von Fristen. Die Christdemokraten gelten als treibende Kraft dahinter, Bürgerbegehren zu erschweren. Die Grünen zeigen sich am Rande eher skeptisch und machen wohl nur aus Koalitionsraison mit.

Mit der Änderung der Gemeindeordnung will die Regierung nach jüngstem Stand Bürgerbegehren künftig nicht mehr zu Beschlüssen zulassen, die im jeweiligen Kreistag, in der Gemeindevertretung oder in der Ratsversammlung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gefasst wurden. Außerdem will sie eine Frist für Bürgerbegehren einführen, die sich gegen Beschlüsse der Kommunalvertretung wenden. Solche „kassatorischen Bürgerbegehren“ sollen nur noch innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss möglich sein. Wiederholungen dürfen den Plänen zufolge frühestens nach drei Jahren erfolgen.

Auch die Zahl der erforderlichen Stimmen für ein Bürgerbegehren und den darauf folgenden Bürgerentscheid will die Landesregierung anheben. Gleichzeitig soll die Frist, in der die Unterschriften gesammelt werden müssen, von sechs auf drei Monate verkürzt werden. Ursprünglich hatte Schwarz-Grün erheblich tiefere Einschnitte in der Reform vor, nahm zentrale Elemente davon aber nach einem Aufschrei aus Opposition und Verbänden im vergangenen Oktober wieder zurück. Dennoch reißt die Kritik nicht ab.

Bürgerbegehren: Veränderter Gesetzentwurf im Innen- und Rechtssauschuss

Die Koalition hatte etwa erst in der vergangenen Woche bei einer Expertenanhörung im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags schlechte Noten für ihr Gesetzesvorhaben erhalten. Das bestärkte die Opposition in ihrer Kritik. Bernd Buchholz (FDP) stellte etwa ein „merkwürdiges Demokratieverständnis der schwarz-grünen Landtagsmehrheit“ fest.

Die Koalition will ihren Änderungsvorschlag laut Bina Braun dem Innen- und Rechtsausschuss in der kommenden Woche vorlegen. Der veränderte Gesetzentwurf werde „wie geplant im März-Plenum behandelt“, schließlich soll das Gesetz noch vor der Kommunalwahl am 14. Mai in Kraft treten. Der Verein „Mehr Demokratie“ stellt das grundsätzlich infrage. Für die neuen Regeln gebe es „keinen sachlichen Anlass“.

Nach Auswertung der Daten seines Jahresberichts zu allen direkt-demokratischen Verfahren auf kommunaler Ebene werde klar, dass Bürgerbegehren die Gemeinderäte nicht behindern, sondern zur schnelleren Konfliktlösung beitragen, teilte der Verein mit. „Bisher hat die Landesregierung ihre geplanten Einschränkungen von Bürgerbegehren nicht empirisch belegt und sich nur auf gefühlte Argumente bezogen“, sagte Claudine Nierth, Vorstandssprecherin von „Mehr Demokratie“.

Verein „Mehr Demokratie“: Nur selten Konflikte durch Bürgerbegehren

„Der Bericht macht Schluss mit vagen Vermutungen und nimmt der Landesregierung den Wind aus den Segeln“, so Nierth. In einem Faktencheck hat „Mehr Demokratie“ jetzt etwa herausgestellt, dass Bürgerbegehren die Planungsprozesse nicht verlangsamten. „Bürgerentscheide sind die Ausnahme. In sehr selten Fällen kommt es zu Konflikten, die per Bürgerentscheid geklärt werden“, hieß es dazu.

„Bürgerbegehren sind ein geordnetes, rechtsicheres Verfahren, um Streit in den Gemeinden schnell beizulegen. Sie schaffen Planungssicherheit“, so Claudine Nierth. „Wer Schlichtungswege abschafft, verhindert keine Konflikte“, warnte sie. „Die Landesregierung vergrößert nur die Kluft zwischen Bürgern und Politik mit ihrem Vorhaben. Wenn die Bürger der Politik vertrauen sollen, muss die Politik auch den Bürgern vertrauen“, so Nierth.