Schwarz-Grün unter Druck: Jetzt hilft nur noch sparen

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Streit um die finanzpolitische Achterbahnfahrt der schwarz-grünen Landesregierung ist noch lange nicht vorbei. Bis heute um 12 Uhr - High Noon - hatten die Ministerien Zeit, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ihre Sparvorschläge zu unterbreiten. Bis zur nächsten Kabinettssitzung am Dienstag muss nun gerechnet werden, ob die Vorschläge ausreichen, um das drohende 120-Millionen-Euro-Loch bis zum Jahresende zu schließen. Denn nur dann will Heinold die gerade erst erlassene Haushaltssperre auch wirklich aufheben. Allerdings: Nach der massiven Kritik der Sozialverbände ist es kaum vorstellbar, dass es anders kommen könnte. So oder so: Heinold steht plötzlich als Finanzministerin da, die ihren Haushalt nicht im Griff hat. Ausgerechnet einer, der sonst eher für scharfe Kritik bekannt ist, findet das ein bisschen ungerecht. SPD-Bundesvize Ralf Stegner meint, dass diese Art der Politik eigentlich gar nicht zu Heinold passe. Er ist eher der Meinung, dass es sich bei dem Chaos um ein schwarz-grünes Gemeinschaftsprojekt handelt. Und Regierungschef Daniel Günther (CDU)? Schweigt weiter.

Wenn es so kommt, wie die Justizminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz beschlossen haben, wäre es ein großer Schritt in die richtige Richtung. Nach der Messerattacke in Brokstedt, bei der zwei junge Menschen getötet wurden, sollen jetzt weitreichende Konsequenzen gezogen werden, um solche Taten in der Zukunft besser verhindern zu können. Denn nach der Tat war schnell klargeworden, dass der Täter bereits vorher aufgefallen war. Doch die Informationen waren zwischen den einzelnen Behördenebenen auf der Strecke geblieben. Nun soll die Einrichtung einer zentralen bundesweiten Eingangsstelle für Mitteilungen in Straf- und Bußgeldsachen gegen Ausländerinnen und Ausländer geprüft werden, hieß es heute aus Berlin. Außerdem wollen sich die Justizministerinnen und -minister eine bessere Datengrundlage über Messerangriffe erarbeiten lassen. Tatsächlich existiert bislang kein genaues Bild darüber, ob Messer als Tatwaffe immer häufiger eine Rolle spielen.

Eine Menge ernster und wichtiger Stoff so kurz vor dem Pfingstwochenende. Deshalb sei auch ein Blick auf die drei kommenden Tage erlaubt, an denen nicht nur die Sonne scheinen soll. Auch der Veranstaltungskalender in Schleswig-Holstein kann sich sehen lassen. Wir haben eine Reihe von Tipps für Sie zusammengestellt..

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die Rauchwolke war weit über das Gelände des UKSH in der Kieler Feldstraße zu sehen. © Quelle: Finn Christopher Kunz

Ein Brand im Dachstuhl eines UKSH-Neubaus in der Feldstraße in Kiel hat am Freitagmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei Arbeiten am Dach des neuen Laborzentrums sei Dämmmaterial in Brand geraten, so die Feuerwehr. Die starke Rauchentwicklung war weit über das Gelände der Klinik zu sehen.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur





Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN