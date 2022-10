﻿Schwarz hält Videoüberwachung bei Schlachtungen für gangbaren Weg

Nach massiven Vorwürfen gegen einen Fleischereibetrieb in Flintbek bereitet der Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Pilotprojekt vor: Schlachtungen sollen per Video aufgezeichnet werden. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) sicherte am Freitag seine Unterstützung zu – unter Vorbehalt.

Kiel. Im Skandal um mögliche dilettantische, tierquälerische Schlachtungen in Flintbek hat Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) der Verwaltung in Rendsburg-Eckernförde seine Unterstützung zugesichert. Am Freitag traf er sich in Kiel mit Vertreterinnen und Vertretern der Kreise, um über eine Bündelung der Kontrollaufgaben zu sprechen. Am Rande spielte auch das Thema Schlachthöfe eine Rolle: Rendsburg-Eckernförde will im Rahmen eines Pilotprojektes tierschutzrelevante Bereiche in den Betrieben rund um die Uhr überwachen lassen. Start soll zum Jahresende sein, im Mittelpunkt stehen Prävention und Tierwohl. Ganz wohl ist dem Agrarminister trotzdem nicht.

„Uns wären bundesweit einheitliche Regelungen natürlich lieber“, sagte Schwarz nach der Gesprächsrunde. Er habe datenschutzrechtliche Bedenken, und die dürften nicht aus dem Blick geraten: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auf diese Weise unter Dauerbeobachtung, die Aufnahmen werden aufgezeichnet.“ Es gebe aber durchaus positive Aspekte, sagte Schwarz: „Wir sehen durchaus, dass mit einer Videoüberwachung eine gewisse dauerhafte Verpflichtung der Betriebe verbunden ist, ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.“

Pilotprojekt: Aufnahmen von Schlachtungen auf freiwilliger Basis

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte in einem Flintbeker Betrieb 2021 und 2022 drei lebensmittelrechtliche Kontrollen und eine tierschutzrechtliche Überprüfung durchgeführt. Mängel im konkreten Zusammenhang mit Tierschutzverletzungen hatten die Behörden nicht festgestellt. Erst Aufnahmen des Vereins Soko Tierschutz, die zeigten, dass Schlachttiere qualvoll zu Tode kamen, führten zu Konsequenzen. Der Kreis will nun auf freiwilliger Basis in fünf Betrieben rund um die Uhr Kameras laufen lassen. Tierärzte des Veterinäramtes sollen das aufgezeichnete Material stichprobenartig sichten – vor Ort: Die Filme selbst sollen in den Betrieben verbleiben.

Sönke E. Schulz, Geschäftsführer des Landkreistags, bezeichnete Videoaufzeichnungen an sich als unproblematisch, wenn sie in Absprache mit den Betrieben erfolgten. „Uns eint das Ziel, den kleinen Betrieben absolute Überlebenschancen zu bieten.“ In diesem Sinne bewerte er die Zusicherung des Landwirtschaftsministers positiv. „Das Problem besteht darin, dass wir die Erwartungshaltung einer möglichst lückenlosen Überwachung haben und es dafür zwei Möglichkeiten gibt: Es funktioniert entweder mit besagter Videoüberwachung oder einer Kontrolle durch einen Amtsveterinär vor Ort“ – mit der Folge, dass die Betriebe erhöhte Gebühren bezahlen müssen. In den Großbetrieben sei Video längst gang und gäbe. „Für kleinere Betriebe stellt sich bei diesen Kosten aber schnell die Frage, ob sich das noch rechnet.“

Der aktuelle Fall Flintbek dokumentiert nach Schulz' Einschätzung eine Lücke im System. "Der konkrete Vorwurf war, dass bei den Schlachtungen kein Veterinär anwesend war. Aber das sieht das geltende Recht nicht vor." Insofern sei der Hebel bei der Regelungssystematik anzusetzen – zum Beispiel über eine dauerhafte Videoschaltung. "So oder so: Wir werden auch mit der perfekten Kontrolle solche Fälle nie ausschließen können. Die originäre Verantwortung über rechtliche Fragen liegt beim Betrieb selbst."

Der Minister schloss sich an. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Flintbeker Vorfall systemisch bedingt ist“, sagte Schulz. „Viele Schlachtbetriebe leben vom Vertrauen der Kunden darin, dass sie vernünftige, fachgerechte Arbeit leisten.“ Ausnahmen könne man nicht ausschließen. „Ich werde aber alles dafür tun, für Voraussetzungen zu sorgen, dass Schleswig-Holsteins Verbraucher von einer fachgerechten Arbeit ausgehen können.“