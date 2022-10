﻿Schwarzarbeit in Schleswig-Holstein: Weniger Kontrollen

Der Kampf gegen Schwarzarbeit muss verstärkt werden, fordert die Partei die Linke. Die Zahl der Kontrollen ist in diesem Jahr gesunken. Warum Flüchtlinge besonders oft Opfer von Schwarzarbeit werden.

Berlin/Kiel. Die gute Nachricht für Menschen mit geringem Arbeitseinkommen – im Norden rund 118 000, allein in Lübeck etwa 20 000 – ist, dass ab diesem Monat der Mindestlohn von 10,45 auf zwölf Euro angehoben wird. Allerdings ist unklar, ob die Betroffenen auch wirklich den gesetzlich vorgeschriebenen Lohn erhalten. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) der Zollverwaltung hat im ersten Halbjahr 2022 bei 862 Kontrollen 65 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, also Schwarzarbeit, festgestellt. Durch die beiden zuständigen Hauptzollämter Kiel und Itzehoe wurden Verwarn- und Bußgelder in Höhe von 396 029 Euro sowie von Gerichten in Strafverfahren 307 770 Euro verhängt, teilte die Bundesregierung in einer Antwort auf eine Anfrage der Linken-Fraktion mit.

Schätzung: Jeder zehnte wird um den Mindestlohn geprellt