﻿Acht krasse Fälle: Wo in Schleswig-Holstein Steuergelder verschwendet werden

Der Bund der Steuerzahler hat am Mittwoch sein 50. Schwarzbuch öffentlicher Verschwendung vorgestellt. Auch in Schleswig-Holstein habe es zuletzt wieder acht krasse Fälle gegeben, hieß es – aber auch ein positives Beispiel. Sorgen bereitet den Verband die steigende Staatsverschuldung.

Wo in Schleswig-Holstein Steuergelder verschwendet werden, legt das Schwarzbuch 2022 offen. Ein Beispiel: Die Levensauer Hochbrücke.

Kiel. Teure Staatsdiener und explodierende Kosten beim Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals: Der Bund der Steuerzahler hat am Mittwoch in Kiel sein neues Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung 2022/23“ vorgestellt. Es enthält bundesweit 100 besonders drastische Fälle. Neun davon stammen aus Schleswig-Holstein, darunter allerdings auch ein positives Beispiel.

„Sehr große Sorgen machen wir uns derzeit über die explodierende Staatsverschuldung in Deutschland“, sagte Aloys Altmann, Präsident des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein. In den vergangenen zwei Jahren seien pro Kopf 5000 Euro Schulden hinzugekommen. „Finanziert werden damit Ausgabeprogramme zur Abmilderung der Krisenfolgen, die in vielen Fällen wenig zielgenau wirken“, kritisierte er.

„Mit der sprichwörtlichen Gießkanne werden hohe Millionenbeträge auch Unternehmen und Bürgern zugewendet, die diese für die Krisenbewältigung gar nicht benötigen.“ Altmann wies darauf hin, dass dieses Geld irgendwann von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern aufgebracht werden müsse. „Damit wir es heute warm haben, belasten wir unsere Kinder und Enkelkinder, die sich nicht dagegen wehren können, mit zusätzlichen Schulden.“ Die Beispiele aus Schleswig-Holstein im Einzelnen.

Kieler Ratsversammlung: Teure Lizenzen für Linkando statt Zoom

Weil Digitalisierungsfachleute im Kieler Rathaus bei Videokonferenzen Bedenken gegen eine Nutzung des Weltmarktführers Zoom hatten, einigte man sich zunächst auf einen anderen Anbieter und erwarb Lizenzen für "Miteinander digital" der Firma Linkando – um ein halbes Jahr später doch zu Zoom zu wechseln.

So liefen die technischen Vorbereitungen für die erste volldigitale Ratsversammlung der Stadt Kiel. © Quelle: Ulf Dahl

Mehrkosten: 7900 Euro. „Auch wenn es technische Unterschiede gibt, rechtfertigt dies keinen Kostenunterschied um das 18-fache“, heißt es im Schwarzbuch. Jede Sitzung kostete bei Linkando etwa 2800 Euro, bei Zoom wären dagegen nur 150 Euro zu zahlen gewesen.

Teurer Landtag: Fraktionen erhalten mehr Geld

Obwohl Schleswig-Holsteins Landtag mit Beginn der neuen Legislatur vier Abgeordnete weniger hat, 69 statt 73, erhalten die Fraktionen mehr Geld. Die Zahl der Vizepräsidenten wurde von drei auf fünf erhöht. "Die Landtagsfraktionen betreiben Selbstbedienung in Zeiten, in denen die Bürger den Gürtel enger schnallen sollen", moniert der Steuerzahlerbund.

Schleswig-Holsteins Landtag hat mit Beginn der neuen Legislatur vier Abgeordnete weniger. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Die Fraktionen hatten ihre Mittel demnach von 6,9 auf 7,3 Millionen Euro erhöht. „Pikantes Detail: Die Landtagsfraktionen haben in der Vergangenheit ihre Mittel gar nicht ausgeschöpft. Der Landesrechnungshof hat immer wieder gefordert, diese Rücklagen abzubauen.“

Noch immer kein Nutzungskonzept für repräsentative Kieler Immobilie

2016 hatte das Land von der Bundeswehr für zwei Millionen Euro das ehemalige Wehrbereichskommando am Kieler Niemannsweg gekauft. Doch nach 5,6 Millionen Euro für die Unterhaltung und einer kurzfristigen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft steht es wieder leer – bei großem Sanierungsstau.

Das ehemalige Wehrbereichskommando Küste im Niemannsweg 220 in Kiel. Laut einer Ausschreibung plant Schleswig-Holstein, für fast 22 Millionen Euro das frühere Bundeswehrgebäude zur neuen Staatskanzlei umzubauen. Hier befindet sich derzeit noch ein Teil der IT-Verwaltung des Landes. © Quelle: Frank Molter/dpa

2020 hatten Baufachleute des Landes die Sanierung und Modernisierung auf mindestens 20 Millionen Euro geschätzt – aber wofür? „Bevor die Bauarbeiter anrücken, müsste erst einmal geklärt werden, ob und für wen die 10 000 Quadratmeter Nutzfläche benötigt werden“, stellt der Steuerzahlerbund fest. „Liegenschaften dürfen nur dann erworben werden, wenn es für sie auch eine geplante Nutzung gibt.“

Levensauer Hochbrücke: Kostenexplosion beim Kanalbau

Der Neubau der Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal wird mehr als viermal so teuer wie geplant. Die Kosten für neue Schleusen in Kiel haben sich fast verdreifacht, Baggerarbeiten an der Böschung mussten eingestellt werden.

Neben der Levensauer Hochbrücke soll eine neue Brücke entstehen. © Quelle: Frank Behling

„Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen machen den Ausbau des Schifffahrtswegs zu einem unkalkulierbaren Risiko für die Steuerzahler“, heißt es im Schwarzbuch. „Die Planungen des Kanalausbaus sind mangelhaft.“

Schlechte Planung auch beim Ausbau der A21 bei Nettelsee

Weil sich beim Bau des sechs Kilometer langen Teilstücks der Autobahn 21 durchs Moorgelände zwischen Nettelsee und Klein Barkau der Baugrund als nicht tragfähig erwies, verdoppeln sich die Kosten. "Kein anderes Autobahnprojekt in Deutschland hat sich 2021/22 so stark verteuert", heißt es im Schwarzbuch.

Blick von oben auf die A21-Baustelle bei Nettelsee. © Quelle: Frank Peter

„Aus bisher geplanten 65 Millionen Euro ist mit fast 138 Millionen Euro mehr als das Doppelte geworden. Jeder Kilometer Autobahn kostet rund 22 Millionen Euro – gut doppelt so viel wie sonst in freier Landschaft üblich.“ Dabei dürfe es Straßenbauingenieure doch wahrlich nicht überraschen, dass Baugrund in einer Moorniederung weich ist.

Viel zu teurer Fahrradschuppen in Elmshorn

Weil Kommunalpolitiker in Elmshorn unbedingt einen maroden Verladeschuppen im Innenhof des neuen Rathauses erhalten wollen, um ihn für 87 Fahrradstellplätze zu nutzen, kostet ein Platz dort künftig mehr als 17 000 Euro. „Das ginge auch für 2500 Euro“, meint der Steuerzahlerbund – zumal selbst Denkmalschützer den Schuppen für nicht erhaltenswert befanden. 1,5 Millionen Euro Kosten für ein marodes Gebäude, wenn für ein modernes Haus auch 222 000 Euro ausreichten? „Noch ist genügend Zeit, die wirtschaftliche Variante zu beschließen.“

Teurer Denkmalschutz in Lübeck

Weil der alte Gasometer für sechs Jahre unter Denkmalschutz gestellt wurde, mussten laut Schwarzbuch die Stadtwerke Lübeck vor dem Abriss noch 1,6 Millionen Euro bezahlen. Das 1954 gebaute Gebäude war 2015 außer Betrieb genommen worden und sollte eigentlich abgerissen werden. Doch dann hatte es die zuständige Denkmalschutzbehörde per Eilverfügung zum Kulturdenkmal mit herausragendem Wert für die Technikgeschichte der Industrialisierung erklärt: Das Gebäude musste für rund eine Million Euro eingehaust werden, weil Gutachter die Gefahr sahen, dass sich Nieten aus der Konstruktion lösen. Die weitere jährliche Unterhaltung verschlang 100 000 Euro. Doch sämtliche Bemühungen, das Haus einer neuen kulturelle Nutzung zuzuführen, scheiterten. 2021 erlaubten die Denkmalschützer schließlich doch den Abriss.

Feiern auf Kosten der Steuerzahler in Norderstedt

2000 Euro erhielt jeder Abschlussjahrgang an den Schulen in Norderstedt für die Finanzierung einer Abschlussfeier. Die insgesamt 20 000 Euro, die Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und das regionale Bildungszentrum ausgaben, stammten aus nicht abgerufenen Mitteln eines Corona-Sonderfonds für Vereine und Verbände. „Dass man seinen bestandenen Schulabschluss gebührend feiern will, ist nur allzu verständlich“, räumt der Steuerzahlerbund ein. „Doch das ist eine Privatangelegenheit, die nicht von allen Steuerzahlern bezahlt werden muss.“

Positives Beispiel: Einsatzbereitschaft deutscher U-Boote in Eckernförde verbessert

Der Steuerzahlerbund nennt in seinem aktuellen Schwarzbuch auch ein positives Beispiel. 2018 habe man davon berichtet, dass wochenlang kein einziges deutsches U-Boot einsatzbereit gewesen sei, weil es an ausgebildeten Besatzungen, Werftkapazitäten und Ersatzteilen mangelte. Abhilfe solle jetzt eine beschlossene Kooperation mit Norwegen bringen.

U-Boote vom Typ 212A sind in Eckernförde beheimatet. © Quelle: Frank Behling

Gemeinsam wurden demnach sechs neue U-Boote in Auftrag gegeben: vier für Norwegen, zwei für Deutschland. Gleichzeitig solle es eine gemeinsame Nutzung der Ausbildungseinrichtung in Eckernförde geben, eine gemeinsame Reparaturwerft im norwegischen Bergen sowie ein gemeinsames Ersatzteillager. „Es ist gut, dass die Kritik des Bundes der Steuerzahler aufgegriffen wurde“, heißt es. Angesichts eines Stückpreises von einer Milliarde Euro pro U-Boot komme es jeden Tag auf deren Verfügbarkeit an – erst recht in der aktuellen militärischen Lage. „Von der engen Zusammenarbeit mit dem Nato-Partner Norwegen werden beide Seiten profitieren.“