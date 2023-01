﻿12 Züge mit Verspätung: Wildunfall im Sachsenwald bremst Bahnverkehr

Jungmannschule Eckernförde: Das müssen Sie über die Schule wissen

Die Jungmannschule in Eckernförde pflegt als Europaschule vielfältige Außenkontakte. Austauschprogramm, regelmäßige Teilnahmen am Junior-Wettbewerb der Deutschen Wirtschaft und am Europäischen Jugendparlament gehören dazu. Schulleiter Sebastian Klingenberg stellt das G9-Gymnasium vor.