﻿Schwarzer Edding für die CDU: C. Hiersemenzel kommentiert die Nominierung von Lukas Kilian

Die Personalie Lukas Kilian ist für Schleswig-Holsteins CDU ein Paukenschlag. Der neue Mann in erster Reihe könnte als Scharfmacher nicht nur der Union nützen, sondern auch Ministerpräsident Daniel Günther, meint KN-Landeshauskorrespondent Christian Hiersemenzel.

Lukas Kilian soll Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein werden.

Kiel. Diese Personalie kommt einem Eingeständnis gleich: So farblos, wie Schleswig-Holsteins CDU in den vergangenen Jahren geworden ist, darf es selbst nach Ansicht von Parteistrategen nicht bleiben. Dass die Nord-Union zur Landtagswahl 43,4 Prozent der Wählerstimmen erhielt, war fast ausnahmslos auf die hohe Beliebtheit des Ministerpräsidenten zurückzuführen, und genau da liegt das Problem: Indem Daniel Günther, immerhin auch Landesparteichef, als Ministerpräsident immer stärker darauf verzichtet, im mitunter ruppigen Polit-Alltag zu polarisieren, verblasst das CDU-Profil. Angesichts der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. Mai ist das gefährlich.

Nun ist die Konkurrenz von der SPD derzeit auch nicht gerade kraftvoll unterwegs. Aber es gibt eben auch die Grünen, und deren Farbe leuchtet stark wie nie zuvor – ausgerechnet im bürgerlichen Milieu, das auch die CDU für sich beansprucht. Da kommt Günther einer wie Lukas Kilian gerade recht. Der 37-Jährige verfügt nicht nur über einen messerscharfen Verstand, sondern auch über eine brillante Rhetorik. Günther kann der nette Landesvater bleiben und stattdessen mit Kilian den gefürchtetsten Wadenbeißer von der Leine lassen, den die Nord-CDU zu bieten hat.

Der Anwalt und Notar aus dem Hamburger Umland hat in der vergangenen Legislatur bereits hässliche Seiten der Politik demonstriert. Für Aufsehen sorgte zum Beispiel die Art und Weise, wie er gegen den geschassten Innenminister Hans-Joachim Grote agitierte – immerhin war das ein Parteifreund. „Good guy, bad guy“ nennt man in Verhandlungen die Methode. Kilian wird also die Aufgabe haben, die CDU vor allem gegen die grünen Koalitionspartner abzugrenzen. Für die Partei kann ein solcher schwarzer Edding nützlich sein. Für die Koalition wird es schwieriger.