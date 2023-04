﻿Frust am Nord-Ostsee-Kanal: Warum die Schwebefähre in Rendsburg so oft ausfällt

Seit dem Frühjahr 2022 fährt die Schwebefähre in Rendsburg wieder über den Nord-Ostsee-Kanal. Genaue Zahlen zeigen jetzt, wie unzuverlässig die neue Schwebefähre in ihrem ersten Jahr war. Was ist der Grund für die Pannenserie?

Rendsburg. David Gebauer hat in seinem kleinen Häuschen am Nord-Ostsee-Kanal extra einen Zettel mit den wichtigsten Informationen zur Schwebefähre vorbereitet. Ein bisschen Historie, technische Daten, Abfahrtzeiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich arbeitet Gebauer in der Schiffsbegrüßungsanlage Rendsburg und ist gar nicht für die Schwebefähre zuständig. Aber weil sein Arbeitsplatz direkt neben der Schwebefähre liegt, wird er zum inoffiziellen Infostand. Eine der wohl häufigsten Fragen, die Gebauer bekommt: Warum fährt die Schwebefähre schon wieder nicht?

So ist es auch am vergangenen Sonnabend bei Rendsburg, wo Gebauer bis zum Mittag schon viele Antworten gegeben hat. Die Schwebefähre steht still, seit Anfang April, bis zum 20. April. Die Gründe: Netzwerkfehler und geplante Wartungsarbeiten. Ein erneuter Ausfall, der sich in eine lange Liste einreiht.

Schwebefähre in Rendsburg: Zuverlässigkeit liegt bei 80 Prozent

Seitdem die neue Schwebefähre in Rendsburg vor rund einem Jahr wieder den Betrieb aufnahm, gab es bereits mehr als 20 Ausfälle. Zahlen des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) verdeutlichen die Situation. Von April 2022 bis Februar 2023 fiel die Schwebefähre ganze 1136 Stunden wegen geplanter wie ungeplanter Arbeiten aus. Anders ausgedrückt: Die Zuverlässigkeit lag bei rund 80 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sorgt nicht nur bei den vielen Schulkindern, die täglich über den Nord-Ostsee-Kanal wollen, für Ärger. Sie haben immerhin als Alternative einen Fußgängertunnel, der unter dem Kanal durchführt und rund einen Kilometer von der Schwebefähre entfernt ist.

Die Schwebefähre ist nicht nur Verkehrsmittel, sondern auch Attraktion. Kein Wunder, ist sie doch eine von nur acht Schwebefähren weltweit. „Die Schwebefähre ist sehr wichtig für die Region“, sagt Anke Samson, Geschäftsführerin der Rendsburg Tourismus und Marketing GmbH. Die vielen Ausfälle seien „nicht so erfreulich“ und „eine Herausforderung“. Es gebe Anfragen aus ganz Deutschland, ob die Schwebefähre gerade fahre. „Wir sind aber froh, dass sie wieder da ist“, so Samson.

Schwebefähre in Rendsburg ist noch im Testbetrieb

Nach einem Unglück mussten die Menschen in Rendsburg etwa sechs Jahre lang ohne ihre Schwebefähre auskommen: Es war der 8. Januar 2016 gegen 6.40 Uhr, als sich die Fähre vom nördlichen Ufer auf den Weg über den Kanal machte. Auf halbem Weg kollidierte sie mit dem Frachter „Evert Prahm“. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt – der Schiffsführer und ein Passagier der Schwebefähre. Die Fähre war schwer beschädigt, eine neue wurde schließlich für rund 13 Millionen Euro gebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch die neue Schwebefähre gerät durch ihre vielen Ausfälle immer wieder in die Schlagzeilen. Die Gründe sind so vielfältig wie kurios: Mal streikt die Elektronik, mal sorgt eine Spinne mit ihrem Netz für einen Fehlalarm. Eine Erklärung für die Pannenserie fällt dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) nicht schwer. „Die Schwebefähre befindet sich noch in der Testphase“, sagt WSA-Sprecher Thomas Fischer und bemüht einen Auto-Vergleich.

Der geht so: Ein neu entwickeltes Auto werde zunächst jahrelang auf einer Teststrecke ausprobiert, bevor es auf den Markt komme. Die Schwebefähre werde ebenfalls noch getestet – mit dem Unterschied, dass Menschen im laufenden Betrieb mitfahren. Nach der Montage unter der Hochbrücke im September 2021 hatte es zunächst etliche Leerfahrten gegeben. Nachdem die Sicherheit im Betrieb von Fachleuten bestätigt wurde, setzt sich die Testphase nun mit Passagieren nach Fahrplan fort.

Testphase für Schwebefähre in Rendsburg zeitlich nicht begrenzt

Im Testbetrieb kommt nun immer wieder zu Störungen. „Die Elektronik in der Schwebefähre ist komplett neu und einzigartig“, erklärt Fischer. Dementsprechend gebe es auch keine Vorbilder oder Praxiserfahrungen damit. Der Test sei angesichts der Fehler und Mängel „definitiv noch nicht vorbei“. Ein Enddatum für die Testphase gibt es nicht. Das sei weder vorgeschrieben noch vorgegeben, so Fischer.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ein Testbetrieb ist dann beendet, wenn das Produkt so funktioniert, wie es soll und wie man es sich vorstellt.“ Alternativ könne man das Ende der Testphase am ehesten an der fünfjährigen Gewährleistungsdauer der Schwebefähre festmachen. Heißt aber auch: David Gebauer wird wohl noch länger am Kanal gestrandeten Menschen erzählen müssen, dass die Schwebefähre mal wieder nicht fährt.