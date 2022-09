Schwere Unfälle, eine Bruchlandung und neue E-Scooter in Neumünster: Einen kleinen Ausblick auf die Themen des Tages finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.

Mehrere Unfälle beschäftigten die Polizei in Schleswig-Holstein.

Schwere Unfälle in der Region / E-Scooter jetzt auch in Neumünster

der Tag wird überschattet von schweren Unfällen in der Region. Besonders tragisch der in Hasenmoor im Kreis Segeberg. Ein 21-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Wagen überschlägt sich mehrfach, der Fahrer wird aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und stirbt. In Neumünster kann man dem lebensgefährlich Verletzten nur das Beste wünschen. Der Autofahrer stieß auf Höhe des Outlet-Centers mit einem Lkw zusammen. Unsere Berichte dazu finden Sie hier:

Glimpflicher endete eine Bruchlandung in Hörsten bei Rendsburg. Bei einem Ausbildungsflug verfehlte die Maschine offenbar die Landebahn des Flugplatzes Schachtholm. Eine Person wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Nun aber genug der Unfälle. Nach Kiel hat die Firma „Tier“ nun Neumünster mit E-Scootern ausgestattet. 300 Stück stehen zur Nutzung bereit. Doch die Elektroroller sind nicht unumstritten.

Ganz aktuell hat uns noch folgende Nachricht erreicht: Auf dem Kieler Ostufer brennt ein Neubau des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Im Umfeld kommt es zu größeren Staus. Wir halten Sie hier über den größeren Brand auf dem Laufenden:

Weitere Themen des Tages finden Sie hier:

Transparente verdecken die Sanierung des Bahnhofs in Rendsburg nur bedingt. © Quelle: Marc R. Hofmann

Ein Ort, an dem man sich gerne aufhält, ist der Bahnhof in Rendsburg definitiv nicht. Seit Jahren wird das Gebäude saniert. Doch offenbar dringt immer noch Wasser durch das Mauerwerk. Mein Kollege Marc R. Hofmann hat deshalb nachgefragt, wie realistisch es ist, dass bis Ende des Jahres zumindest die Unterführung optisch was hermacht. Die Antwort finden Sie hier:

