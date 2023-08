Schwere Zeiten für die Landwirte

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Donnerstag ist es wieder soweit. Auf der Norla in Rendsburg dreht sich dann bis Sonntag alles um die Landwirtschaft. Die Agrarmesse gilt seit Langem als Besuchermagnet - denn zu sehen gibt es genug. Die Norla ist aber auch der zentrale Branchen-Treffpunkt und gilt als eine Art Stimmungsbarometer. In diesem Jahr könnte es in Rendsburg deshalb besonders spannend werden. Denn die Messe findet in einem für die Landwirte schwierigen Umfeld statt. Da sind auf der einen Seite die Debatten um Klimawandel, Tierwohl und Artenvielfalt. Auf der anderen Seite drücken Energiepreise und Inflation auf das Ergebnis. Mein Kollege Ulrich Metschies hat die Lage zusammengefasst. Meine Kollegin Daniela Weichelgartner war bei den Aufbauarbeiten in Rendsburg dabei.

Auch diese Debatte hat es in sich: Dass Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) mit seinen Plänen für einen Nationalpark Ostsee nicht nur Jubel ernten würde, dürfte dem Mann durchaus schon vorher klar gewesen sein. Doch dass sich die Protestwelle derart hoch aufbäumt, überrascht dann doch. Ob Touristiker, Fischer oder Wassersportler - alles sind sich einig, dass die Ostsee geschützt werden muss. Doch das drohende Nutzungsverbot schreckt viele ab. Und wirft aus Sicht der Kritiker auch die Frage auf, ob es damit allein getan ist. Denn viele Probleme - Stichwort Schadstoffbelastung - müssten eher an Land gelöst werden. Weil inzwischen auch in den Reihen des Koalitionspartner CDU die skeptischen Stimmen immer lauter werden, steht das Projekt auf wackeligen Füßen. Mein Kollege Ulf Christen hat die Argumente gesammelt.

Wer in Kiel Besuch aus dem Rest Deutschlands bekommt, der weiß, wie er seine Gäste beeindrucken kann: Man nimmt die Landratten an die Hand, geht mit ihnen an einen der Anleger und steigt in eine der Fähren, mit denen man für kleines Geld kreuz und quer über die Förde schippern kann. Doch es gibt ein Riesenproblem. Denn irgendwer muss die Fähren schließlich sicher über die vielbefahrene Förde steuern, auf Segler und Motorboote ebenso achten wie auf Kreuzfahrtschiffe und Containerfrachter und jede Menge An- und Ablegemanöver absolvieren. Nur leider melden sich für diesen Job offenbar viel zu wenige Kapitäne. Müssen sie einfach besser bezahlt werden? Unser Schifffahrtexperte Frank Behling hat sich damit auseinandergesetzt.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages





Das israelische U-Boot „Dragon“ (rechts) schwimmt im Hafen der Werft von TKMS in Kiel neben der „Illustrious“ für Singapur. © Quelle: Frank Behling

Mehr als eine Milliarde Euro auf einen Blick: Im Hafen der Kieler Werft von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sind erstmals zwei der teuersten U-Boot-Neubauten der Kieler Werft zu sehen. Nach dem Aufschwimmen wurde die „Dragon“ für Israel neben die „Illustrious“ für Singapur gelegt. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihr

Bodo Stade, stellvertretender Chefredakteur

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.

KN