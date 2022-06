Ein paar Bahnen schwimmen oder einfach nur plantschen: An heißen Tagen macht das Baden im Freibad gleich doppelt so viel Spaß. Wo Sie den Sprung ins kühle Nass wagen können, sehen Sie in unserer Übersicht.

