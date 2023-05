﻿Zweifelhafte Finanzierung: Sechs Stadtwerke aus SH unterstützen Gaslobby

Nach der Wahlschlappe

Wundenlecken bei der SPD: Während die Genossen am Wochenende in Bremen ein respektables Ergebnis eingefahren haben, konnten sie zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein die Talfahrt nicht aufhalten. Vor allem in den großen Städten sieht es düster aus. Wer soll dafür die Verantwortung übernehmen?