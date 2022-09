﻿Seenotretter helfen verletztem Wakeboarder vor Fehmarn

Aus Garagenkiosk in Bühnsdorf wird neuer Dorfladen an der Dorfstraße

Als Rentner die Füße hochlegen, ist nichts für Reinhard Börner. In Bühnsdorf will er die Nahversorgung sichern, betreibt seit vielen Jahren einen Miniladen in seiner Garage. Er will sein Angebot vergrößern und ausbauen. An der Dorfstraße entsteht nun ein größerer Dorfladen.