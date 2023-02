﻿Segler sind gegen weitere Sperrzonen in der Ostsee

Kiel. Nach einer Welle der Empörung über die Idee eines Nationalparks Ostsee startet Umweltminister Tobias Goldschmidt wie geplant den Dialogprozess. Der Grünen-Politiker will am 21. März in Kiel unter anderem mit Küsten-Bürgermeistern, Touristikern, Seglern und Fischern klären, ob ein Nationalpark Sinn macht und wie so ein Mega-Schutzgebiet aussehen könnte.

Wir sind zufrieden, dass Minister direkt mit uns spricht“, sagte der Vorsitzende des Seglerverbands Schleswig-Holstein, Jan-Dirk Tenge. In der Segler-Szene hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Umweltminister weite Teile der Ostsee sperren und vor der Küste sogar Übernachtungen an Bord verbieten wolle. Goldschmidt dementierte und stellte klar, dass es keine Vorfestlegungen gebe. „Wir wollen intensiv diskutieren, Argumente gegeneinander abwägen und gemeinsam um Lösungen ringen, von denen die Ostsee und die Bewohner der Ostseeregion gleichermaßen profitieren können.“

Segler nicht „prinzipiell“ gegen Nationalpark

Zumindest bei den Seglern kommt dieser Kurs an. „Wir sind nicht prinzipiell gegen einen Nationalpark“, versicherte Tenge. Die Segler hätten kein Problem, wenn bestehende Naturschutzgebiete in der Ostsee in einem Nationalpark zu Null-Nutzungsgebieten würden. Schwierig würde es allerdings, wenn der Minister darüber hinaus großflächig Befahrensverbote plane. „Das könnten wir nur schwer akzeptieren.“

Goldschmidt hatte seine Idee eines Nationalparks Ostsee im Herbst präsentiert. Für Aufregung an der Küste sorgte insbesondere die Skizze eines möglichen Nationalparks aus mehr als 20 bestehenden Schutzgebieten von der Flensburger Förde bis in die Lübecker Bucht (140.000 Hektar). Nach Bundesrecht muss mehr als die Hälfte einer Parkfläche der Natur überlassen werden. Goldschmidt will dieses Ziel „mittelfristig“ erreichen. Der Zeitplan für den Nationalpark ist eng gesteckt. Sollte das Kabinett im ersten Halbjahr 2024 grünes Licht geben, könnte der Landtag im Laufe des Jahres 2025 über ein Nationalparkgesetz beraten und beschließen.