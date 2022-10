﻿Segler vor Kiel vermisst: Große Suchaktion auf der Ostsee läuft

Auf der Ostsee läuft eine große Suchaktion. Bis zu 15 Schiffe, drei Hubschrauber und ein Flugzeug suchen nach einem vermissten Segler, der offenbar auf dem Weg nach Kiel war. Sein Boot wurde am Morgen verlassen am Strand der dänischen Insel Aerö gefunden.

Kiel. Mit einem Großaufgebot suchen Rettungsmannschaften auf der Ostsee seit Dienstagvormittag nach einem vermissten Segler. Der Mann war offenbar mit seinem Boot auf dem Weg von Schleswig nach Kiel. Sein Boot jedoch wurde am Morgen verlassen am Strand der dänischen Insel Aerö südlich des Hafens Marstal gefunden.

Nach diesem Fund hatten die dänischen Behörden Alarm ausgelöst. Die erste Vermutung war noch, dass sich das Boot von einem Ankerplatz oder Liegeplatz gelöst hatte. Die Überprüfung der Meldeadresse des Eigners in Kiel jedoch brachte schlechte Neuigkeiten. Die Ankunft des Seglers war längst überfällig und er selbst nicht erreichbar.

Segler wird vermisst: Letzte Position war direkt vor Kiel

Die dänische Seenotleitung in Karup startete eine Suche mit großem Gerät. Zwei Merlin-Hubschrauber stiegen auf, vier Kutter der Marineheimwehr sowie das Seenotrettungsboot „Erria Rescue“ begannen mit der Suche südlich der dänischen Inseln Äerö und Langeland. Auch das Segelschulschiff „Georg Stage“ schaltete sich ein.

Nachdem die Navigationssoftware an Bord des Bootes durch die dänischen Ermittler am Vormittag ausgewertet worden war, änderte sich plötzlich das Bild: Die letzte an Bord eingetragene Position war direkt vor Kiel.

„Um 11.55 Uhr haben wir die Koordinierung übernommen. Die letzte Kursänderung in der Software an Bord war danach um 18 Uhr am Montagabend bei Stollergrund“, berichtet Christian Stipeldey, Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.

Wie der Mann über Bord gegangen sein könnte, ist noch unklar. Es spricht aber viel dafür, dass es unmittelbar vor dem Einlaufen in die Kieler Förde passiert sein könnte. Möglicherweise bereitete der Mann gerade sein Boot auf das Anlegen vor.

Vor Kiel vermisster Segler: Rettungskreuzer „Berlin“ leitet die Suche

Die deutsche Marine schickte die Minenjäger „Bad Bevensen“ und „Siegburg“ zur Unterstützung der Suche. Außerdem folgten der ersten Notrufmeldung der dänischen Seenotleitung das Bundeswehrwachboot „Baumholder“, der Zollkreuzer „Gelting“, das Polizeiboot „Staberhuk“ sowie die beiden großen Rettungskreuzer „Fritz Knack“ und „Berlin“.

Die Seenotretter schickten auch noch die kleineren Rettungsboote „Gelting“, „Nimanoa“, „Eckernförde“ und „Gerhard Elsner“ raus, die entlang der Eckernförder Bucht und der Kieler Förde die Uferbereiche absuchten.

Suche nach vermisstem Segle vor Kiel: Auch Hubschrauber der Bundespolizei hilft

Die Bundespolizei beorderte aus Fuhlendorf einen „Super Puma“-Hubschrauber ins Suchgebiet, der auch die Küste an der Kieler Förde im Tiefflug kontrollierte. Der Hubschrauber verfügt über eine Wärmebild-Technik. Von der deutschen Marine aus Nordholz beteiligte sich ein Ölaufklärungsflugzeug vom Typ Do228 an der Suche.

Bislang gibt es von dem Vermissten jedoch noch keine Spur. "Wir werden so lange suchen, wie es geht", sagt der Seenotsprecher Stipeldey. Mit Blick auf die Wassertemperatur gibt es noch Hoffnung. Bei entsprechender Kleidung könne ein Mensch auch bei der aktuellen Wassertemperatur länger als 24 Stunden im Wasser überleben, so Stipeldey.

Am Leuchtturm in der Kieler Bucht betrug laut Geomar-Wetterstation die Wassertemperatur gestern am Tag etwa 14,6 Grad. In der Innenförde lag sie bei etwas über 15 Grad. Der Wind kam aus südwestlicher Richtung.

Die Koordinierung der Suche nach dem Segler liegt auf See bei der Crew des Rettungskreuzers „Berlin“ aus Laboe. Die Besatzung wird durch die Leitstelle „Bremen Rescue“ der Seenotretter unterstützt. „Wir haben unter Berücksichtigung der Wind- und Strömungsbedingungen drei Suchgebiete festgelegt“, berichtet Stipeldey.