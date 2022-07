Ein Drittel aller Kinder kommen in SH per Kaiserschnitt auf die Welt

In Schleswig-Holstein kommen überdurchschnittlich viele Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt. Das hat die Techniker Krankenkasse herausgefunden. Ein Drittel aller Geburten werden in SH so vollzogen. Nur im Saarland ist die Quote höher.