Die Saison läuft an, die Nachfrage wächst, mehr Selbstpflücker besuchen in diesem Sommer Schleswig-Holsteins Obstplantagen. Doch nicht immer reicht das Angebot. Das sagen Kunden und Anbieter.

Steinwehr. Die Erdbeerzeit geht langsam zu Ende – jetzt wächst in Schleswig-Holstein der Appetit auf süße Himbeeren nach. Auf den Plantagen im Norden stehen die Selbstpflücker am Wochenende oft Schlange: zum Familienausflug an der frischen Luft mit Naschfaktor. 

Gut Steinwehr: „Mehr Kunden kommen zum Selbstpflücken“