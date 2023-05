﻿Senioren in Neumünster überfallen: 53-Jähriger muss in Haft

Kiel/Neumünster. In vier Fällen hatte der Serieneinbrecher ältere Ehepaare in Neumünster in ihren Häusern überfallen. Den bis zu 87 Jahre alten Bewohnern presste er unter massiven Drohungen Bargeld und EC-Karten samt zugehöriger PIN ab. Eines der betagten Opfer setzte sich mit einer Bratpfanne zur Wehr und verletzte sich beim Sturz im Gerangel mit dem Täter so schwer, dass es zum Pflegefall wurde.

Am Donnerstag verurteilte das Kieler Landgericht den geständigen Angeklagten für die Raubserie im letzten Quartal 2022 zu sechs Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe. Laut Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Ralph Jacobsen erkannte die Kammer unter anderem auf schwere räuberische Erpressung, gewerbsmäßigen Computerbetrug und gefährliche Körperverletzung. Die Beute belief sich auf insgesamt 4615 Euro.

84-Jähriger zog sich im Gerangel mit dem Täter einen Lendenwirbelbruch zu

Der vierte und letzte Überfall vom 30. Dezember wog am schwersten. Um die Mittagszeit hatte der durch Jobverlust in Geldnot geratene Angeklagte an der Haustür der Eheleute in der Kieler Straße geklingelt. Die 79-jährige Frau erwartete den ambulanten Pflegedienst. Doch vor der Tür stand der Räuber (53), der Interesse an einer Immobilie vortäuschte.

Plötzlich zog der Mann eine Pistole, stieß die Bewohnerin ins Haus zurück und verletzte sie leicht. Der Ehemann (84) kam hinzu und ging couragiert mit einer Bratpfanne auf den eher kleinen, aber drahtigen Eindringling los. Doch der war schneller, schlug mit einem bereitstehenden Gehstock zu. Der Senior stürzte und erlitt einen Lendenwirbelbruch.

Schusswaffe des Täters war angeblich „nie geladen“

Allein für diese schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verhängte die Strafkammer fünf Jahre Haft – die höchste Einzelstrafe. Noch höher wäre sie ausgefallen, wenn die Schusswaffe des Angeklagten nachweislich geladen gewesen wäre. Dass sie angeblich „nie geladen“ war, musste das Gericht als Behauptung ohne Gegenbeweis akzeptieren.

Die Verletzung habe ihren Vater zum Pflegefall gemacht, erklären zwei Töchter des Opfers auf Nachfrage am Rande des Prozesses. Seit dem Vorfall sei der 84-Jährige auf einen Rollator angewiesen, benötige Hilfe bei der Körperpflege, beim Anziehen und beim Essen. Zudem leide ihr Vater unter Angstzuständen. Er fühle sich im eigenen Haus nicht mehr sicher, gehe nicht mal mehr raus auf die Terrasse.

Räuber zeigte Reue: „Ich habe meinen Opfern die Hölle auf Erden beschert“

So wie die beiden Töchter des 84-Jährigen verfolgen rund ein Dutzend weitere Angehörige der Opfer den Prozess. Die betroffenen Senioren selbst brauchten nicht vor Gericht auszusagen, ihre polizeilichen Aussagen wurden in Schriftform in den Prozess eingeführt. Mit seinem Geständnis habe der Angeklagte ihnen eine erneute Traumatisierung erspart, sagte Richter Jacobsen in der Urteilsverkündung.

Er habe seinen Opfern „die Hölle auf Erden beschert“, räumte der bei seinen Großeltern aufgewachsene Angeklagte vor Gericht ein. Die Entschuldigung und erklärte Reumütigkeit des ehemaligen Zeitsoldaten wertete die Kammer strafmildernd, nicht jedoch seinen finanziellen Druck. Der nicht vorbestrafte Angeklagte, der zwei Handwerksberufe gelernt hat, hätte arbeiten können, sagte Jacobsen.

Mit Drohungen die Geheimnummern der EC-Karten abgepresst

Negativ schlug zu Buche, dass der Angeklagte alte, schutzbedürftige Menschen an ihrem Lebensabend in ihrer Privatsphäre in Todesangst versetzt habe. In drei Fällen bedrohte er die Opfer mit einer Schusswaffe. Mit der Warnung vor seinem angeblich besonders brutalen Komplizen, der vor dem Haus warte, presste er ihnen die Geheimnummern zu ihren Kontokarten ab.

Am Ende war es der Alleintäter, der sofort nach Verlassen des Tatorts den nächsten Geldautomaten ansteuerte. Mit den erbeuteten EC-Karten hob er insgesamt 4000 Euro ab. Laut Urteil muss er die so erlangte Summe ebenso zurückzahlen wie die am Tatort erbeuteten 615 Euro Bargeld.

Fahndung mit Fotos: Polizeibeamter erkennt Täter auf der Straße

In den Bankfilialen agierte der Angeklagte vor laufender Kamera und machte sich so zum Fahndungsobjekt mit Fotoporträt. Ein aufmerksamer Polizeibeamter erkannte ihn am 3. Januar bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße. Seit seiner Festnahme sitzt er wegen Fluchtgefahr in U-Haft.

Die Staatsanwältin hatte nach zweitägiger Beweisaufnahme siebeneinhalb Jahre Haft gefordert. Der Verteidiger plädierte auf „deutlich weniger“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die mündliche Begründung nahm der Angeklagte mit Zeichen der Zustimmung auf. Immer wieder nickt er bei den Worten des Vorsitzenden, der von „schlimmen Taten“ spricht und ihm rät, die Haftzeit zu nutzen.

