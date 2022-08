Pflegekräfte in Schleswig-Holstein erhalten ab September mehr Geld – soviel steht fest. Bezahlen müssen das die Pflegebedürftigen. Aber kurz vorher ist häufig noch unklar, wie hoch die Rechnungen der Heime an die Senioren ausfallen werden.

Auf Pflegebedürftige in Schleswig-Holstein kommen höhere Rechnungen fürs Heim oder den ambulanten Dienst zu.

Kiel. Tausende Pflegebedürftige oder deren Angehörige in Schleswig-Holstein erhalten ab September höhere monatliche Rechnungen für die Betreuung im Heim oder durch den ambulanten Dienst. Denn dann greift die Tariftreue in der Branche, und die Pflegekräfte erhalten mehr Lohn. Bis dahin sind es gerade einmal zwei Wochen, doch in längst nicht allen Fällen ist bereits klar, wie stark die Steigerungen ausfallen.

Die Bewohner der Seniorenresidenz Alloheim in Laboe haben es schwarz auf weiß: Ab dem kommenden Monat müssen sie voraussichtlich rund 40 Prozent mehr für die Betreuung bezahlen. Das hat ihnen das Haus mit einem sechsseitigen Schreiben, das der KN-Redaktion vorliegt, Ende Juli angekündigt. Demnach fallen künftig rund 2743 statt bislang 1977 Euro pro Monat für Menschen an, die in Pflegegrad 2 bis 4 eingestuft sind.

Pflegeheime in Schleswig-Holstein müssen Ankündigungsfrist von vier Wochen einhalten

Grund für die starke Steigerung um 766 Euro ist, dass alle Pflegekräfte gesetzlich verankert bald mehr Geld verdienen. Ab September gilt die Tariftreuepflicht, nach der sich die Löhne zumindest am Tarif orientieren müssen. Die Folge ist, dass etliche Beschäftigte in der Branche einen deutlichen finanziellen Sprung machen. Da die Zahlungen der Pflegekassen aber nicht erhöht werden, müssen die Betreuungseinrichtungen die erhöhten Kosten an ihre Kunden weitergeben.

Vor zu starken Belastungen der Pflegebedürftigen ist bereits gewarnt worden. Der Barmer-Landesverband, der Sozialverband, der Pflegeombudsverein und der Verband der Ersatzkassen Schleswig-Holstein übten scharfe Kritik. Viele Menschen könnten künftig auf die Sozialleistung „Hilfe zur Pflege“ angewiesen sein, hieß es. Zudem sei es möglich, dass in der ambulanten Betreuung weniger Leistungen gebucht werden als eigentlich nötig wären. So leide der Pflegezustand hilfloser Menschen.

Häufig ist aber noch gar nicht klar, um welchen Betrag genau die monatlichen Rechnungen steigen. Auch beim Alloheim handelt es sich noch um einen Antrag an die Pflegekasse. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Steigerung auch etwas geringer ausfallen könne. Andere Heime haben ihre Bewohner noch gar nicht informiert, obwohl die Ankündigungsfrist vier Wochen beträgt. Diese Einrichtungen müssen ihr Personal dann zwar nach Tarif bezahlen, können den Pflegebedürftigen aber nicht höhere Rechnungen stellen.

Vollzeit-Pflegekräfte verdienen mehr als 4100 Euro im Monat

Das Kieler Stadtkloster als großer Anbieter mit mehreren Einrichtungen hat laut Vorständin Eva El Samadoni eine Anhebung von durchschnittlich knapp 25 Prozent beantragt. Das würde 450 bis 500 Euro zusätzlich bedeuten. „Wenn wir rund 100 Euro pro Bereich weniger bekommen, ergibt sich eine Steigerung von 20 Prozent“, sagt sie. „Aktuell liegt der Eigenanteil im Durchschnitt unserer Einrichtungen bei 2286 Euro, das würde sich auf 2840 Euro erhöhen.“

Das Haus Dänischer Wohld in Osdorf, eine Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz, hat die Eigenanteile bereits zum 1. August erhöht, um die Lohnsteigerungen der Belegschaft zu refinanzieren. Es fallen rund 18 Prozent mehr an, das entspricht je nach Bereich des Hauses 370 bis 450 Euro auf monatlich gut 2370 beziehungsweise 3000 Euro. „Uns ist bewusst, dass das kein Zuckerschlecken ist. Aber die Betroffenen und Angehörigen haben Verständnis gezeigt, weil wir sie einbezogen haben“, sagt Einrichtungsleiterin Grit Petzold.

Es handele sich schließlich um gesetzliche Vorgaben. Wer die nicht umsetze, verliere den Versorgungsvertrag mit der Pflegekasse. Für die Beschäftigten lohne sich das durchaus, denn eine Vollzeit-Pflegekraft verdiene bereits ohne Zulagen nun mehr als 4100 Euro brutto – auch im Einstieg. Im Durchschnitt sei die Erhöhung um 400 bis 500 Euro ausgefallen, in der Spitze waren es 700 Euro zusätzlich, berichtet Petzold. Dabei hatte das Haus Dänischer Wohld sich mit der Bezahlung bereits vorher – mit Abschlägen – an dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst orientiert.

Leistungszuschläge der Pflegekassen sollen Kostensteigerungen abfedern

Um die höheren Kosten abzufedern, sind bereits Anfang des Jahres Leistungszuschläge durch die Pflegekassen eingeführt worden. Sie orientieren sich aber nicht an der Pflegestufe, sondern daran, wie lange jemand bereits in einer Einrichtung betreut wird. In den ersten zwölf Monaten werden fünf Prozent des Eigenanteils übernommen. Der Anteil steigert sich in den folgenden zwei Jahren auf 25 und 45 Prozent und ab dem vierten Jahr auf 70 Prozent.

In der ambulanten Pflege tun sich die Anbieter schwerer bei der Berechnung der zusätzlichen Kosten. Dazu ist eine komplizierte Kalkulation nötig, die auf Punktwerten für bestimmte Pflegeleistungen beruht, etwa für die „kleine Morgentoilette“. Deshalb stellen viele Dienste sie ab September noch nicht in Rechnung. „In den Verhandlungen ist es zu einer Übergangslösung mit einer minimalen Anpassung des Punktwerts gekommen. Die sichert aber in keinster Weise die Refinanzierung ab September“, sagt Hannah Soltau vom Kieler Verein Interessengemeinschaft ambulante Pflege (IGaP).

„Bei uns ergibt sich eine Steigerung des Punktwerts von 10,3 Prozent, die Gehaltserhöhungen sind deutlich größer. Das heißt in der Konsequenz, dass wir deutlich effizienter arbeiten müssen, um keine roten Zahlen zu schreiben“, sagt Eva El Samadoni vom Stadtkloster. Fast allen sei bewusst, „dass dieser Punktwert nicht auskömmlich ist“.