﻿Sensationsfund im Duvenseer Moor: Das ist das älteste Grab in Norddeutschland

Eine Feuerstelle mit fragmentierten menschlichen Knochen: Der Steinzeitexperte Harald Lübke stieß im Duvenseer Moor auf ein 10.500 Jahre altes Grab – das älteste in Norddeutschland. Nach Einschätzung von Experten gibt es nun erstmals einen Link zu Bestattungsritualen in der beginnenden Warmzeit.

Wismar/Lüchow. Ein Archäologe aus Wismar hat das älteste Grab eines Menschen in Norddeutschland entdeckt. Bei einer Ausgrabung im Duvenseer Moor bei Lübeck stieß der Steinzeitexperte Harald Lübke mit seinem Grabungsteam vor wenigen Tagen auf ein etwa 10.500 Jahre altes Brandgrab mit menschlichen Knochen. Die Entdeckung aus der beginnenden Warmzeit in der frühen Mittelsteinzeit gilt in der Fachwelt als Sensationsfund. „Es handelt sich um den ältesten Menschenfund in einem Siedlungszusammenhang im späteren südwestlichen Ostseeraum“, sagt Lübke.

Zur Einordnung: Grabfunde bei Bützow-Steinhagen, Rothenklempenow oder Plau am See sind deutlich jünger, stammen aus dem Übergang der Mittel- zur Jungsteinzeit. Erst etwa 5000 Jahre später – in der Jungsteinzeit – werden die typischen Megalithgräber errichtet.