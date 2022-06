﻿Serienräuber von Wahlstedt muss knapp vier Jahre hinter Gitter

Was der neue Koalitionsvertrag beinhaltet // Starkregen: Was Hausbesitzer wissen müssen

Der neue Koalitionsvertrag steht: Was CDU und Grüne in Schleswig-Holstein anders machen wollen, verraten wir Ihnen in der „Post aus dem Newsroom“. Weitere Themen: Wie Grundstückseigentümer sich in Kiel vor Starkregen schützen können und Halbzeit zur Kieler Woche.