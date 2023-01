Sexistische Sprüche im Tischfeuerwerk, der Nord-Ostsee-Kanal öffnet wieder und ein Fernsehtipp

Knalleffekt zu Silvester: Diskriminierende Witze in Knallbonbons der Firma Weco lösten zum Jahreswechsel in den Sozialmedien Empörung aus.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

frohes neues Jahr! Ich hoffe, Sie sind gut „rübergerutscht“ - egal ob bei einer Party mit Freunden und Familie oder entspannt daheim. Vielleicht haben Sie ja selbst ein paar Feuerwerksraketen oder ein Tischfeuerwerk gezündet. Oder sich mit Knallbonbons vergnügt - sofern sie nicht das Pech hatten, dabei nicht nur auf Glitzertand, sondern auf reichlich antiquierte „Witzchen“ zu stoßen. Beispiel: „Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? – Ziehst du den Ring ab, ist dein Haus weg.“ Die hat zumindest der Hamburger Sänger Jan Delay in seinen Knallbonbons gefunden. Und dem Hersteller Weco ein fröhliches Jahr 1953 gewünscht.

Das Unternehmen hat sich mittlerweile entschuldigt. Doch wie kommen diese Sprüche überhaupt in Umlauf? Mein Kollege Florian Sötje weiß mehr.

Seit am 21. Dezember 2022 ein Pipeline-Leck in Brunsbüttel entdeckt wurde, ging auf dem Nord-Ostsee-Kanal nichts mehr. Jetzt die gute Nachricht: Ab morgen um zwölf Uhr soll es wieder freie Fahrt für Schiffe geben, teilte das Umweltministerium mit. Bis das Wasser wieder vollständig vom Öl befreit ist, wird es aber noch dauern, schreibt meine Kollegin Anne Holbach.

Zu guter Letzt noch ein Tipp für den Fernsehabend: Im ZDF läuft heute und morgen Abend der Krimizweiteiler „Die Frau im Meer“ mit Heino Ferch und Anja Kling. „Die Frau im Meer“ ist der vierte Zweiteiler der Nordholm-Krimireihe – erneut wurde dafür in Lütjenburg gedreht. Doch nicht nur dort. Mein Kollege Hans-Jürgen Schekahn verrät Ihnen die Drehorte und auf was Sie sich freuen können.

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

© Quelle: Ulf Dahl

Neues Jahr, neues Gesetz: Seit dem 1. Januar 2023 müssen Gastronomen Speisen zum Mitnehmen in Mehrweg-Behältern anbieten - selbst bei McDonald‘s. Wo die neue Verordnung gilt, was sie für Kunden bedeutet und wie sich Restaurants in Kiel darauf vorbereiten.

Meine Lieblingsgeschichte

Schillernd ist wohl das richtige Wort, um den Werdegang von Annina Semmelhaack aus Elmshorn zu beschreiben. Zuletzt machte die Ex-Porno-Darstellerin und jetzige Immobilienunternehmerin damit Schlagzeilen, dass sie mit einem FDP-Bundestagsabgeordneten angebandelt hat. Nun will die 47-Jährige selbst in die Politik: Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 ist sie sowohl in Elmshorn auf Listenplatz 2 als auch für den Kreis Pinneberg auf Listenplatz 5 für die FDP aufgestellt.

Meistgelesen auf KN-online.de

Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Inga Catharina Thomas, Leiterin Newsroom

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.