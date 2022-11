﻿Ahrensburg: Tatverdächtiger nach Übergriff auf Elfjährige festgenommen

Auf einem Waldweg in Ahrensburg ist am Donnerstag ein Mädchen das Opfer eines mutmaßlich sexuellen Übergriffs geworden. Sie wehrte sich, der Täter flüchtete. Doch die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen.

Ahrensburg. Ein elfjähriges Mädchen aus Syrien ist am Donnerstagmorgen in Ahrensburg offenbar Opfer eines Sexualdelikts geworden. „Ein tatverdächtiger Mann aus Ahrensburg wurde vorläufig festgenommen“, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg am Freitag in einer gemeinsamen Medieninformation mit.