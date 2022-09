Am Dienstag konnten Impfzentren und niedergelassene Ärzte in Schleswig-Holstein den neuen Omikron-Corona-Impfstoff bestellen, bereits am Donnerstag sollen die ersten Auffrischungsimpfungen angeboten werden. In den Impfzentren werden zunächst nur Über-60-Jährige mit dem an die BA.1-Variante angepassten Vakzin geimpft – das sind die Gründe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket