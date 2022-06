Am Ergebnis zweifelt niemand: CDU und Grüne werden den Norden aller Wahrscheinlichkeit nach gemeinsam regieren. Ministerpräsident Günther verfolgt ehrgeizige Ziele, aber die allermeisten konkreten Vorhaben sind noch unbekannt. Bis Mittwoch bleibt einiges zu tun.

Kiel. Friede, Freude, Eierkuchen und ein paar noch zu lösende Problemchen - diesen Eindruck konnten CDU und Grüne bei ihren Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein zuweilen vermitteln. Die Akteure verschwiegen aber auch nicht, dass es durchaus Differenzen in der Innen-, Energie-, Umwelt- und Agrarpolitik gibt - kein Wunder bei den unterschiedlichen Programmatiken. Aber an diesem Mittwoch soll der Bündnisvertrag für die nächsten fünf Jahre vorliegen. An der Förde glaubt niemand, dass dies noch scheitern könnte, auch wenn der Finanzrahmen für alles noch abzustecken ist und beim Geld bekanntlich Freundschaft aufhört.

Zwar haben die Facharbeitsgruppen bis Donnerstagnacht ihren Job erledigt, doch wichtige politische Entscheidungen fallen wohl erst quasi in letzter Minute. Bis Dienstagabend wollen die Spitzen beider Parteien den endgültigen Durchbruch schaffen. Um den Rücken für die Verhandlungen frei zu haben, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) diverse Termine abgesagt. Sogar den politisch wichtigen Deutschen Bauerntag in Lübeck ließ er sausen. Gerade in diesem Feld steht er mächtig unter Druck der Landwirte und der Agrarlobby in der eigenen Partei. Die CDU müsse endlich wieder politische Verantwortung für die Landwirtschaft tragen, ist die Forderung - und die wird wohl erfüllt, in welcher Form auch immer.