Mehr Autonomie an Schleswig-Holsteins Schulen, mehr Unterstützung an sozialen Brennpunkten und mehr Unterricht in Mathematik und Deutsch: CDU und Grüne haben sich beim Thema Bildung einiges vorgenommen. Am Mittwoch einigten sich beide Parteien bei ihren Koalitionsverhandlungen auf erste Kernpunkte.