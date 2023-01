﻿Was kostet das neue Ministerium für Landwirtschaft in Schleswig-Holstein?

Darum kracht es gerade so oft an der NOK-Schleuse in Kiel

Am Sonntagmorgen krachte ein Massengutfrachter in das Leitwerk der Schleuse in Kiel-Holtenau. Ein Dalben wurde umgefahren, die Reibhölzer beschädigt. Es ist die vierte Havarie am NOK in Kiel in wenigen Wochen. Die Gründe der Unfälle am Nord-Ostsee-Kanal sind aber sehr unterschiedlich.