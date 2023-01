﻿SH: Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht stark gefordert

Der Jahreswechsel in Schleswig-Holstein wurde von einem tragischen Unfalltod in Neumünster überschattet. Auch in Elmshorn starb ein Mann nach einem Feuer. In Kiel waren Feuerwehr und Rettungsdienst phasenweise stark gefordert. In anderen Regionen lief die Silvesternacht ruhiger ab.

Silvester-Feuerwerk in Kiel: In der Silvesternacht waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt und der umliegenden Region besonders gefordert.

Kiel. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten in der Silvesternacht erwartungsgemäß viel zu tun. Überwiegend waren die Einsatzkräfte in Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster und Bad Segeberg mit Bränden durch Feuerwerkskörper beschäftigt. Überschattet wurde der Jahreswechsel aber von einem tragischen Unfalltod in Neumünster.

Ein 21-Jähriger starb am Silvesterabend durch giftige Gase in einer Wohnung in der Theodor-Storm-Straße. Auslöser war offenbar ein noch nicht abgelöschter Grill, der vom Balkon wieder in die Wohnung geholt worden war.

Unglück in Neumünster: Mutter (54) konnte reanimiert werden

Nach ihrer Alarmierung entdeckten Feuerwehr und Polizei in der Wohnung auch die 54-jährige Mutter des Mannes. Sie konnte noch vor Ort reanimiert werden, und wurde schließlich per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Berlin geflogen. "Derzeit gehen wir von einem Unglücksfall aus", sagte Sönke Petersen, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster.

In der Neujahrsnacht kam zudem in Elmshorn ein weiterer Mann ums Leben. Er war zunächst aus einem brennenden Haus gerettet worden, erlag aber später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Silvester 2022: Feuerwehr und Rettungsdienst in Kiel stark gefordert

Bereits am Silvesterabend mussten die 54- und 56-jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses in Neumünster-Wittorf leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Dort hatte sich ein Ofen beim Nachfeuern entzündet und das Wohnzimmer in Brand gesetzt.

Ansonsten habe die Polizei in Neumünster einen „etwas lebhafteren, aber dennoch einigermaßen ruhigen Jahreswechsel“ erlebt, so Petersen. Neben den Bränden habe es sich bei den 49 Einsätzen überwiegend um kleinere Körperverletzungen gehandelt.

Kieler Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach eigenen Angaben zum Jahreswechsel phasenweise stark gefordert. Den Schwerpunkt machten alkoholbedingte Einsätze sowie Verletzungen durch Feuerwerkskörper aus.

Kiel: Verbrennungen durch fehlgeleitete Raketen und Batterien

Neben Handverletzungen durch den falschen Umgang mit Böllern hätten mehrfach auch Passanten durch fehlgeleitete Raketen und Batterien Verbrennungen oder Knalltraumata davongetragen. Allein zwischen 18 und 3 Uhr zählte die Kieler Leitstelle mehr als zwei Dutzend Brandeinsätze, sechs Hilfeleistungen und rund 70 Notfälle.

Bereits am frühen Silvesterabend rückte die Feuerwehr zum Bildungszentrum im Kieler Stadtteil Mettenhof aus. Unbekannte hatten eine Scheibe der dortigen Grundschule zerstört und einen Böller hineingeworfen. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Eva Rechtien, Sprecherin der Kieler Polizei.

Diese zählte in der Silvesternacht insgesamt 171 Einsätze. Im Vorjahr waren es 150 gewesen. Vornehmlich kleinere Feuer wie auf der Holtenauer Straße, als um 18 Uhr mehrere Müllcontainer brannten und auch ein Carport Feuer fing, beschäftigten die Polizei. Zwölf Mal wurde sie wegen Körperverletzungen gerufen.

Relativ ruhige Einsatzlage in Rendsburg-Eckernförde und Segeberg

Weniger Einsätze als befürchtet – so lautete das Fazit der Feuerwehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Neunmal rückten die Einsatzkräfte zu einem Brand aus. In Schacht-Audorf geriet gegen 2 Uhr ein Auto mitsamt Carport in Flammen. Das Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Haus konnte aber verhindert werden.

Auch Lars Brockmann, Sprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, sprach von einem „vergleichsweise normalen Einsatzgeschehen“ in der Silvesternacht. Im Kreis Segeberg hätte es die Polizei mit 34 Einsätzen mit Bezug zu Silvester zu tun gehabt.

Feuerwerksverkauf: Viele Bestände schon am 30. Dezember ausverkauft

Dass es zum Jahreswechsel vielerorts dennoch laut wurde, hatte sich abgezeichnet. Nach dem coronabedingten Verkaufsverbot hofften Hersteller und Einzelhändler beim Kauf von Böllern und Raketen auf einen Nachholeffekt – und diesen hat es wohl auch gegeben.

Ob Citti-Markt, Rewe-Center oder der Famila-Markt im Kieler Stadtteil Wik: In der Landeshauptstadt war der Andrang auf die Feuerwerksartikel enorm. "Die Feuerwerksartikel der Klasse 2 waren bereits seit Freitagabend so gut wie ausverkauft", sagte Famila-Sprecherin Solveig Hannemann mit Blick auf die Böller- und Raketenbestände im großen Wiker Markt.

Von den zuletzt immer beliebter gewordenen Feuerwerksartikeln der Klasse 1, dem Tischfeuerwerk, habe es am Sonnabendmittag auch nur noch eine kleine Rest-Auswahl gegeben.