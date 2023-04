﻿Heinold (Grüne) legt sich mit FDP-Bundesfinanzminister Lindner an

„Wir sind keine Taschengeldempfänger“: Angesichts knapper Kassen und angekündigter Kürzungen legt sich Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) an. An der Seite von vier norddeutschen Länderkollegen fand sie jetzt deutliche Worte.

Kiel. Das Geld wird knapper, der Ton rauer. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) lehnt sich mit vier norddeutschen Länderkollegen gegen den angekündigten Sparkurs von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf.

„Als Länder werden wir klarmachen, dass wir nicht Taschengeldempfänger, sondern gleichberechtigte Partner sind“, sagte Heinold am Montag den Kieler Nachrichten. „Die rot-grün-gelbe Fortschrittskoalition im Bund wird nur erfolgreich sein, wenn Länder und Kommunen ihre Aufgaben finanziell stemmen können.“ Es gehe um gesellschaftlichen Zusammenhalt, um die Energiewende, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und eine humane Flüchtlingshilfe – und darum, dass dies alles nur im Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen funktioniere. Stattdessen aber habe der Bund jetzt eine „Neiddebatte“ losgetreten.

Heinolds geharnischter Gastkommentar im „Handelsblatt“

In einem Gastkommentar im „Handelsblatt“ äußerte Heinold gemeinsam mit Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), Bremens Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne), Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere (Grüne) und Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) unverhohlen Kritik an Lindners für 2024 angekündigten Sparkurs. Ja, Ausgaben und Einnahmen klafften auseinander. Aber: „Sollen die sensiblen Bund-Länder-Finanzbeziehungen als Steinbruch zur Konsolidierung herhalten?“, lautet die rhetorische Frage. „Wir als Nord-Finanzminister und Senatoren können von diesem Kurs nur abraten.“

Lindners Pressestelle hatte in den vergangenen Wochen auf milliardenschwere Transferleistungen hingewiesen. Allein im laufenden Jahr überweise der Bund den Ländern 53,7 Milliarden Euro: 22,9 Milliarden für die soziale Sicherung, fünf Milliarden für Familie und Bildung, 4,2 Milliarden für Forschung und Wissenschaft, 20,8 Milliarden für Investitionen sowie 838 Millionen Euro für weitere Entlastungen. Im Bundesfinanzministerium spricht man von einem Ungleichgewicht und einer klaren Konsequenz: „Keine weiteren Entlastungen für die Länder“, heißt es unmissverständlich auf Twitter. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen müssten eine „neue Richtung einschlagen“, damit der Bund seine Aufgaben erfüllen und die Schuldenbremse einhalten könne.

Schulden: Anders als Christian Lindner sehen Finanzminister der Länder für sich keinen Spielraum

Die Finanzminister der Länder sind auf der Zinne. Anders als dem Kollegen im Bund bleibe ihnen angesichts der Schuldenbremse in normalen Zeiten keine Luft. „Vielleicht würde sich auf Bundesebene manches gegenüber den Ländern entspannen, wenn man den Ländern die noch offenen 0,15 Prozent des Bruttoinlandprodukts als Restverschuldungsspielraum belassen würde“, heißt es im Gastkommentar. Die krisenbedingt hohen Defizite des Bundes würden mitnichten durch höhere Zahlungen an die Länder verursacht und lägen am Ende der laufenden Finanzplanungsperiode gerade mal sieben Milliarden Euro höher als im Vorkrisenjahr 2019. „Der Eindruck, der in Berlin erzeugt wird, ist ein anderer.“

Die Länder bräuchten dauerhaft mehr Geld aus dem Bundeshaushalt für den öffentlichen Nahverkehr, für Kitas und Flüchtlinge, schreiben Heinold und ihre vier Kollegen. Zugleich stehe man mit den Kommunen bei erwartbar hohen Tarifabschlüssen vor gewaltigen Kostensteigerungen. Der Personalkostenanteil des Bundes sei dagegen vergleichsweise gering. In einer solchen Lage zusätzlichen Druck vonseiten des Bundes gegen Länder und Kommunen aufzubauen, halte man für unverantwortlich. „Der Bund braucht für seine Politik die notwendigen Stimmen im Bundesrat“, heißt es. Lindner dürfte das als kaum versteckte Drohung verstehen.