﻿SH-Grüne Erdmann zur Kampfansage von Merz: „Das ist strunzdumm!“

Kiel. „Die Menschen wollen sich von den Grünen nicht umerziehen lassen“: Ausgerechnet am Montag, als die schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein einjähriges Bestehen feierte, teilte CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz bei einer Stippvisite in Kiel kräftig gegen die Grünen aus. Deren Landeschefin Anke Erdmann lässt sich das nicht gefallen.

Frau Erdmann, CDU-Bundeschef Merz hat den Grünen eine Kampfansage gemacht. Ärgert Sie das?

Anke Erdmann: Ich finde das weniger ärgerlich als strunzdumm! Am Tag nach der Landratswahl im thüringischen Sonneberg kann doch nicht allen Ernstes die Antwort der CDU sein, dass man die Grünen bekämpfen muss, um die AfD in den Griff zu bekommen. Zum einen wird Merz damit der gesamten Verantwortung von uns allen nicht gerecht, und zum anderen kopiert er damit eine AfD-Strategie. Die AfD hat uns Grüne schon lange als Hauptfeinde ausgemacht.

Welche Entgegnung hätten Sie sich von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gewünscht?

Die CDU muss sich entscheiden: Entweder wir sind die Hauptgegner – anstatt der AfD –, oder wir schließen auf Landesebene konstruktive Koalitionen wie bei uns in Schleswig-Holstein seit mittlerweile sechs Jahren. Aber beides zusammen geht nicht. Merz war am Montag beim derzeit beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands zu Gast, der eine erfolgreiche Koalition führt. Wir regieren ruhig und unaufgeregt, räumen aber unsere Themen ab. Bildungsministerin Karin Prien, die im CDU-Bundesvorstand sitzt, und Günther werden also nachlegen müssen: Die Merz-Parole ist komplett undurchdacht.

Der Aufwind der Grünen ist vorbei. An welcher Stelle steht Ihre Partei unter Druck?

Es war total klar, dass der gemeinsame Weg in Richtung Klimaneutralität kein leichter werden würde. Dass wir die Klimabeschlüsse von Paris einhalten wollen, ist ja keine grüne Erfindung, das hat Kanzlerin Merkel unterzeichnet, da war die CDU mit dabei. Aber anders als in den Merkel-Jahren geht es jetzt um echten Klimaschutz. Und so geht es auch um das eigene Dach, die eigene Heizung und die eigene Garage. Das bringt Unruhe. Nach der drohenden Gasmangellage im vergangenen Herbst hatten viele Angst, wie wir durch den Winter kommen würden. Die enorm gestiegenen Gaspreise waren für viele Familien eine Bedrohung, und da haben wir Grünen gedacht, dass für das Heizungsgesetz eine hohe Bereitschaft vorhanden wäre. Aber wir haben die Stimmung falsch eingeschätzt. Und durch das Hickhack in Berlin ist die Verunsicherung groß. Hätte die CDU den Klimaschutz nicht verschlafen, müssten wir jetzt nicht so ein Tempo machen.

Erdmann (Grüne) zu „Layla“ und Angriffen der „Letzten Generation“

Günther hat zur Kieler Woche im Bayernzelt auf der Bühne gesungen, wofür er nicht nur in seiner Partei Applaus bekommen hat. Das galt als volksnah. Würden Sie beim Schlager „Layla“ auch mitsingen?

Natürlich nicht! Ich hätte mir gewünscht, dass Daniel Günther auch bei einer so ausgelassenen Stimmung sein Amt als Ministerpräsident aller Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in die Waagschale wirft und sagt: „Leute, ich feiere gern mit Euch, aber lasst uns etwas anderes singen, dieser Song ist Mist!“ Ich habe danach vor allem von vielen Frauen – parteiübergreifend – gehört, die damit fremdeln, dass ihr Ministerpräsident so ein Lied singt. Man ist auch volksnah, wenn man „Country Roads“ singt.

Günthers Kampfansage an die „Letzte Generation“ in der vergangenen Woche war ein politisch wichtiger Punkt. Halten auch Sie die Gruppierung für kriminell?

Was auf Sylt und Neustadt in Holstein passiert ist, geht für mich weit darüber hinaus, was noch als ziviler Ungehorsam gedeckt ist. Das hat auch der Landtag kürzlich sehr deutlich gemacht. Das sind Straftaten. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Klimaklebern, die sich auf dem Knooper Weg festkleben, und Menschen, die krasse Sachbeschädigungen vornehmen. Ich kann die Verzweiflung von Aktivistinnen und Aktivisten verstehen, es ist allerhöchste Zeit, beim Klima etwas zu verändern. Aber Straftaten gehen nicht in Ordnung.

Wie bewerten Sie dann, dass Schleswig-Holsteins CDU-Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack der „Letzten Generation“ mit Inhaftierung droht?

Präventivhaft ist ein sehr krasses Mittel, mit dem man sehr vorsichtig umgehen muss. Die Latte hängt in einem liberalen Rechtsstaat zu Recht sehr hoch, und ich glaube nicht, dass diese Art der Sachbeschädigung Präventivhaft rechtfertigt. Ich sehe aber, dass es eine sehr konsequente Strafverfolgung braucht. Nur ist das eine Aufgabe von Polizei und Justiz, nicht von Politik. Die muss sich da raushalten.

Im Landeshaus spricht man davon, dass Sütterlin-Waack spätestens zur Hälfte der Legislatur aufhören könnte. Auch die grüne Finanzministerin Monika Heinold könnte sich dann verabschieden. Reden Sie intern über die Nachfolge?

Monika Heinold macht einen guten Job. Sie war immer schon eine der Stützen dieser Regierung. Für mich ist das kein Thema.

Können Sie sich vorstellen, selbst an den Kabinettstisch zurückzukehren?

Absolut nicht mein Plan.

Christian Hiersemenzel

KN