﻿SH-Grünen-Chefin Erdmann: „Lützerath ist für uns ein Spagat“

Kiel. Die Grünen kennen in diesen Tagen kaum ein anderes Thema: Am Wochenende hatten Tausende Menschen gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen demonstriert, zwischenzeitlich war die Situation dort eskaliert. Jetzt werfen Demonstrierende und Polizei einander Gewalt vor. War der Widerstand gegen die Fortsetzung des Braunkohleabbaus verantwortungslos, wie Bundes-Innenministerin Nancy Faeser (SPD) meint? Unter den Aktivistinnen und Aktivisten vor Ort hatten sich auch zahlreiche Grüne aus Schleswig-Holstein befunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grünen-Landeschefin Anke Erdmann distanziert sich sowohl von den Ausschreitungen als auch einer unbegründeten Härte mancher Einsatzkräfte. „Uns fehlt ein umfassendes Lagebild“, stellt sie im Gespräch mit den Kieler Nachrichten fest. „Wo aber unverhältnismäßig viel Gewalt ausgeübt wurde, auch von der Polizei, muss das aufgearbeitet werden.“ Fakt sei, dass ihre Partei in einem tiefen inneren Zwiespalt stecke. „Natürlich treibt uns das Thema Lützerath um. Für uns ist das ein Spagat.“

Grünen-Bundesparteitag hatte mit knapper Mehrheit das Aus für Lützerath gebilligt

Im Oktober 2022 hatte der Grünen-Bundesparteitag in Bonn nach hitziger Debatte einen Antrag der Grünen Jugend auf ein Räumungsmoratorium abgelehnt und sich stattdessen mit knapper Mehrheit hinter den Kohle-Deal ihres Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck mit dem Energieunternehmen RWE gestellt. Der Parteitag billigte den längeren Betrieb zweier rheinischer Kohlekraftwerke, mit der auch die Abbaggerung des Ortes Lützerath verbunden ist – als Preis dafür, dass RWE im Gegenzug den Kohleausstieg für das Rheinische Braunkohlerevier von 2038 auf 2030 vorzieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Erdmann hatte als Parteitagsteilnehmerin das Abkommen am Ende befürwortet. Der Abbau sei demokratisch legitimiert, sagt sie Die Gegner hätten alle rechtsstaatlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. RWE habe das Recht, in Lützerath Kohle zu fördern. Und der ausgehandelte Kompromiss beinhalte, dass die Hälfte der Braunkohle im Boden verbleiben werde. „Trotzdem kann ich die massive Kritik an der jahrzehntelangen Energiepolitik in Deutschland verstehen“, sagt Erdmann. „Es ist ein langer Bremsweg.“

Ehemaliger Grünen-Landeschef Regis war bei den Protesten in Lützerath dabei

Im Gegensatz zu den beiden amtierenden schleswig-holsteinischen Parteivorsitzenden Erdmann und Gazi Freitag hatte der vormalige Grünen-Landeschef Steffen Regis die Proteste in Lützerath persönlich vor Ort unterstützt. Er wisse um den Wert von Kompromissen in einem demokratischen System, schreibt er auf Facebook. „Genauso weiß ich aber auch um die Dynamik und Schnelligkeit politischer Prozesse.“

Die „rasant voranschreitende Klimakrise“ sei Realität, so Regis. Ja, heute dürfe RWE baggern, aber das sei politisch veränderbar, und zwar vor 2030. „Dafür gilt es zu kämpfen, politisch und auf der Straße oder an der Abbruchkante.“ Selbstverständlich sei er am Wochenende nicht in den Tagebau gelaufen und habe auch nicht versucht, Polizeiketten zu durchbrechen, betont Regis auf Anfrage der Kieler Nachrichten. „Aber ich halte es für nachvollziehbar und legitim, am Ort des Geschehens friedlich zu demonstrieren.“

Einsatzhundertschaft aus SH sicherte Lützerath Bei der Räumung des Dorfes Lützerath war auch Schleswig-Holsteins 1. Einsatzhundertschaft mit 155 Beamtinnen und Beamten vor Ort. Alle blieben nach Angaben der Polizeigewerkschaft GdP unverletzt. Man habe man vor allem am Sonnabend auf morastigem Gelände den Absperrzaun gesichert. Auch in gesellschaftlich schwierigen und problematischen Streitfällen seien „stets das Recht und dessen verhältnismäßige Durchsetzung zu beachten“, sagte Landespolizeidirektor Michael Wilksen. „Deswegen die polizeilichen Einsatzkräfte mit massiver Gewalt anzugehen, sie zu beleidigen oder als Vertreter eines repressiven Systems zu diffamieren, ist für mich schwer auszuhalten und abzulehnen.“ Aktivisten hatten der Polizei Gewalt-Exzesse vorgeworfen. Es sei eine „hohe zwei- bis dreistellige Zahl“ von Teilnehmern verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Sanitäterdienstes der Demonstranten. Die Polizei beklagte ihrerseits mehr als 100 verletzte Kräfte.

Mitglieder der Grünen Jugend Schleswig-Holstein waren eigens im Reisebus nach Lützerath gefahren. „Wir können uns keine Kompromisse mehr leisten, die die Konsequenzen der Klimakrise und die damit entstandenen gesellschaftlichen Schäden nicht ausreichend berücksichtigen“, sagt ihr Landessprecher Finn Pridat. „Wir müssen die Klimapolitik von gestern endlich hinter uns lassen.“ Alles andere sei „eine schwere Hypothek auf dem Rücken der jungen und nachfolgenden Generationen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wirtschaftsminister Habeck, der frühere Kieler Umweltminister, gehört noch immer zum schleswig-holsteinischen Grünen-Landesverband. Er hatte die Protestierenden am Wochenende gerügt: Sie hätten sich mit Lützerath das "falsche Symbol" gewählt, weil das Dorf eben nicht für ein "Weiter so" beim Braunkohletagebau Garzweiler im Rheinland stehe, sondern für einen "Schlussstrich".

Spricht auch Erdmann von einem falschen Symbol? Sie schüttelt den Kopf. „Es ist klar, dass die Klimabewegung die Aufmerksamkeit dort nutzt, wo sie vorhanden ist“, sagt sie. „Das muss Regierungen nicht gefallen, dazu ist Protest auch nicht da. Ich gehe aber davon aus, dass die Klimabewegung ihrem Begehren auch noch an vielen anderen Stellen Ausdruck verleiht.“

Lesen Sie auch

Im Landesverband rumort es auch an anderer Stelle. Dass sich ausgerechnet der grüne Umwelt- und Energiewendeminister Tobias Goldschmidt dafür feiert, schnellstmöglich in Brunsbüttel die baulichen Voraussetzungen für ein schwimmendes LNG-Terminal geschaffen zu haben, stößt in der Partei teils sauer auf: Flüssiggas, womöglich aus Fracking-Vorkommen gefördert, sei so ziemlich das Letzte, was die Welt angesichts der Klimakatastrophe benötige.