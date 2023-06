﻿Daniel Günther attackiert Klimaaktivisten: „Bei der Letzten Generation handelt es sich um Kriminelle“

Kiel. Mit deutlichen Worten hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ für ihre jüngsten Aktionen kritisiert. „Bei der Letzten Generation handelt es sich um Kriminelle, die mit ihren Straftaten längst alle Grenzen überschritten haben“, so der CDU-Politiker. „Das Maß ist voll.“

Günther kündigt für Schleswig-Holstein „eine härtere Gangart“ gegenüber dem Klimabündnis an. Alle Möglichkeiten des Rechtsstaats würden ausgeschöpft, um den „Machenschaften“ der „Letzten Generation“ das Handwerk zu legen.

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ waren in Schleswig-Holstein zuletzt insbesondere durch mehrere Aktionen auf Sylt sowie am Dienstag in Neustadt in Holstein aufgefallen, wo eine Yacht mit Farbe besprüht worden war. „Wir dulden in Schleswig-Holstein nicht, dass unter dem Vorwand des Klimaschutzes kriminelle Akte begangen werden, die viele Menschen persönlich treffen und zu massiver Verunsicherung führen“, so der Ministerpräsident. Alle würden gemeinsam das Ziel des Klimaschutzes verfolgen. „Aber dessen Akzeptanz erweist die Letzte Generation mit ihren Straftaten einen Bärendienst.“

Nach Aktionen der „Letzten Generation“ besucht die Innenministerin Sylt

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will am Donnerstag nach Sylt fahren, um sich unter anderem mit dem Bürgermeister und der Polizei über das weitere Vorgehen auszutauschen. Auf der Insel hatte es in den vergangenen Wochen vermehrt Aktionen der „Letzten Generation“ gegeben. Neben einer Luxus-Boutique und einem Juwelier waren auch ein Luxus-Hotel sowie ein Privatjet mit Farbe besprüht worden. Zudem hatten die Aktivisten einen Teil des Rasens auf einem Golfplatz auf Sylt umgegraben. Der Unmut über die Aktionen in Schleswig-Holstein nahm zu.

Auch in Kiel war die „Letzte Generation“ schon aktiv. Dort klebten sich Mitglieder der Klimabewegung mehrfach auf Straßen fest, zuletzt am 12. Juni auf dem Knooper Weg.

