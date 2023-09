﻿Bildungsticket für SH kommt: Schüler sollen für Deutschlandticket höchstens 29 Euro zahlen

Kiel. Schleswig-Holstein führt ein günstiges Bildungsticket ein. Das subventionierte Deutschlandticket soll höchstens 29 Euro kosten und ab 1. April 2024 für alle Schüler in Kiel, den anderen drei kreisfreien Städten und den elf Kreisen verfügbar sein. Das Mobilitätsticket ist Teil eines Gesamtpakets, auf das sich Landesregierung und kommunale Spitzenverbände nach zähen Verhandlungen geeinigt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Knoten ist durchgeschlagen“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Beim Bildungsticket verständigten sich Land und Kommunen auf eine Mischfinanzierung. Demnach zahlt das Land 2024 und 2025 jeweils fünf Millionen Euro zusätzlich in den kommunalen Finanzausgleich ein, aus dem die Träger der Schülerbeförderung (Kreise und kreisfreie Städte) für das Ticket vorab im kommenden Jahr 15 und danach 20 Millionen Euro erhalten.

Neues Zeitalter der Mobilität in Schleswig-Holstein

Das Angebot des landesweit einheitlichen Bildungstickets richtet sich an die mehr als 350 000 Schüler der allgemeinbildenden Schulen und der Berufsschulen (ohne Azubis). Mit dem Ticket bricht insbesondere in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg ein neues Zeitalter an. In den kreisfreien Städten müssen bisher die Eltern die vollen Kosten der Schülerbeförderung tragen. Dasselbe gilt bislang auch für Eltern von Oberstufenschülern in den Landkreisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wichtige Details beim Bildungsticket noch offen

„Wir haben das Ticket nach einem Jahr harter Verhandlungen erfolgreich auf den Weg gebracht und müssen jetzt mit den Kommunen noch Details klären“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Unklar ist unter anderem, wie viel das Bildungsticket wo kosten wird. Die Stadt Kiel müsse die Vereinbarung noch intern bewerten, teilte ein Sprecher mit. Verkehrsexperten vermuten, dass das Bildungsticket in den Städten 29 Euro und in einigen Kreisen zumindest für Schüler mit einem weiten Weg zur Lehranstalt gar nichts kosten wird.

Vor dem Deal zum Bildungsticket war der Druck auf beide Seiten gestiegen. Die Landesregierung musste liefern, weil CDU und Grüne schon im Koalitionsvertrag ein Sparticket versprochen hatten. Und insbesondere die Kreise brauchten eine einheitlihe Regelung, weil etwa Dithmarschen vorgeprescht war und vielen Schülern ein Deutschlandticket zum Nulltarif spendiert hatte.

Hamburgs Schüler zahlen nur 19 Euro für Deutschlandticket

Förderlich für einen Kompromiss war auch ein Beschluss aus Hamburg. Hanseatische Schüler können den ÖPNV in Deutschland seit einigen Monaten mit einem Bildungsticket für nur 19 Euro im Monat nutzen. In Schleswig-Holstein jedoch kündigt sich der nächste Finanzkrach an. Die Kreise halten den Millionenzuschuss des Landes für nicht ausreichend und knüpfen ihre Zustimmung zum Bildungsticket daran, dass das hoch subventionierte bundesweite 49-Euro-Ticket ab 2024 fortgeführt wird. Darüber verhandeln derzeit Bund und Länder.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kommunaldeal hilft Ministerpräsident Günther

Das Bildungsticket war nur ein Streitpunkt zwischen Land und Kommunen. Auch in anderen Bereichen, etwa dem Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen oder bei den Flüchtlingskosten, wurden jetzt Finanzierungsfragen geklärt. Man habe gemeinsam Lösungen gefunden, jubelte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. Was er nicht sagte: Mit dem Kommunaldeal räumte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther einige Konflikte ab, die einen harmonischen Verlauf des Parteitags Anfang Oktober gefährdet hatten.

KN